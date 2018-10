Nace una estrella, y un motivo para que Lady Gaga no gane un Oscar por su actuación

Se estrenó la película 'Nace una estrella', una cinta protagonizada por Lady Gaga, que habla de una popstar en ascenso, muy similar a la carrera de Lady Gaga, en donde actúa como Lady Gaga pero que al final no es la vida de Lady Gaga.

Así de pretenciosa es la cinta que en lo que a mi respecta no merece la nominación al Oscar de la cantante por su interpretación de Ally, ya que no vemos grandes momentos o momentos destacados dentro de este film, si se marca un crecimiento del personaje, pero solo para convertirse en Lady Gaga, entonces no creo justo dar un premio a alguien por ser él o ella misma.

Es más, creo que si hubieran adaptado la historia a una cinta biográfica de Lady Gaga hubiera sido más interesante que pintar una historia ficticia de amor trágico al estilo Kurt Cobain, que incluye drogas, desnudos femeninos y sexo, que por ratos es oscura y cansada de seguir.

Para mí, lo mejor de 'Nace una estrella' fue Bradley Cooper llorando y pidiendo perdón después de haberse orinado encima, durante una premiación en los Grammys, sin duda un gran momento emotivo, pero esos son muy extraños y escasos a lo largo de la lenta y cansada película.

Bueno también fue grato poder ver a Cooper interpretando a una estrella country de Estados Unidos y por supuesto oírlo cantar, ya que al hacer duetos con Lady Gaga pudo haber quedado mal parado, sin embargo estuvo a la altura de la intérprete de 'Alejandro' a largo de una producción con música, sin ser musical.

Y menciono con mucho énfasis que no creo que merezca una nominación o el Oscar, porque lo mismo dije de su nominación a los Globos de Oro por su trabajo en American Horror Story Hotel, (la peor temporada de todas) y en la que Lady Gaga es Lady Gaga Vampiro, osea es ella misma.

Esto además de que esta película es un cuarto remake, y ganó el Oscar a mejor película en 1937, seis en la versión de 1954 cuando los papeles principales eran de actores, en 1976 le dio a Barbra Streisand su segundo Oscar por mejor canción, es aquí cuando los roles cambiaron de actores a cantantes y por eso me preocupa que Gaga pueda ganar una estatuilla por su actuación.

Si eres un fan o 'little monster' la película te encantará pues para empezar es como ver la historia de la estrella neoyorquina o la trayectoria de ella misma, pero con el nombre de Ally, y hay buenos temas musicales como 'Llano' a dueto con Bradley Cooper.