¡NUEVO! Harry Potter Funko Pop para navidad 2020

Funko está terminando su evento Wrap Up Some Fun Christmas in July con otra gran ola festiva de Harry Potter que incluye nuevas figuras Pop de Harry, Ron, Hermione, Dumbledore y Hagrid. También incluye Mystery Mini Snow Globes y el artículo de entradas para Navidad 2020: el nuevo calendario de adviento Harry Potter Pocket Pop.

Funko Pop - Harry Potter

Harry Potter lanzó la línea de calendarios de adviento Pocket Pop de Funko hace un par de años y fue un fenómeno absoluto. Este año, Harry Potter tiene una competencia importante en la forma de este calendario de adviento The Nightmare Before Christmas Funko Pocket Pop, pero obtener la última versión de Harry Potter se ha convertido en una tradición para los fanáticos de Funko.

Dicho esto, puede pre-ordenar el suyo en Walmart por $39.96 o en Amazon por $59.99 (eventualmente igualarán el precio de Walmart). También está disponible en Entertainment Earth por $54.99.

Calendario de adviento Harry Potter

Como siempre, el calendario de adviento de Harry Potter para 2020 incluirá 24 Pocket Pops, la mayoría de los cuales serán una sorpresa. Pequeñas versiones de las vacaciones recién lanzadas Harry, Ron, Hermione y Hagrid Pops han sido las únicas revelaciones hasta ahora.

El evento Funko's Wrap Up Some Fun Christmas in July termina hoy, 29 de julio. Puede controlar todas las novedades más importantes a través de la página Funko.

No cabe duda que Funko Pop se ha vuelto una famosa colección además que existen los fans que suelen comprar personajes de una sola saga, serie o película y hay otros que compran Funko Pop de absolutamente todo lo que hay nuevo. ¿Tienes Funko Pop? ¿Crees que es una colección sana?