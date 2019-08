NETFLIX: series y películas que se DESPIDEN en septiembre (FOTOS)

Netflix como cada mes incorpora a su catálogo nuevas series y películas, pero también todos los meses una gran cantidad de contenidos se dan de baja de la plataforma, ya que caducan sus contratos que los realizadores otorgan para difundirlas.

Cada mes desaparecen grandes cintas de la famosa plataforma y casi nadie se da cuenta de ello, ya que el servicio online no da cuenta de ello, es por eso que aquí se presenta la lista completa de las series y película que abandonaran el catálogo de Netflix el mes de septiembre.

LOVE ACTUALLY (2003)

Esta comedia coral es un tratado encantador sobre romance, que cuenta 10 historias de amor entrelazadas de Londres, que culminan en la víspera de Navidad.

LOVE ACTUALLY (2003)

THE BREAK-UP (2006)

Las pequeñas peleas de la pareja de Gary y Brooke se convierten en una batalla total por su condominio en casa.

THE MUMMY (1999)

Cuando un equipo de arqueología estadounidense resucita involuntariamente a una momia maldita, depende de un aventurero y un torpe egiptólogo detener el espíritu maligno.

JURASSIC PARK (1993)

Un multimillonario presenta un parque temático donde los visitantes pueden ver dinosaurios en vivo, pero un empleado manipula el sistema de seguridad y los dinosaurios escapan.

JURASSIC PARK (1993)

SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN (2012)

Una versión actualizada del cuento de Blancanieves encuentra a la doncella que lucha contra la Reina Malvada con las habilidades aprendidas del cazador enviado para matarla.

JOHNNY ENGLISH (2003)

Hay un francés detrás de las joyas de la corona y el trono en sí, pero no se preocupen, el extraordinario agente secreto Johnny English está en el caso.

BURN, BURN, BURN (2015)

Para los veinteañeros Seph y Alex, un sinuoso viaje por carretera para esparcir las cenizas de sus amigos muertos se transforma en un viaje emocional de autodescubrimiento.

BURN, BURN, BURN (2015)

THE SCORPION KING (2002)

Encargado de matar a un dictador malvado que se empeña en expandir su imperio, un guerrero heroico recibe ayuda de una hechicera.

THE BOURNE IDENTITY (2002)

Herido y con amnesia, Jason Bourne comienza a reconstruir su vida, pero descubre que muchas personas con las que se encuentra lo quieren muerto.

CITY 40 (2016)

Este documental utiliza filmaciones secretas para penetrar los límites de una ciudad rusa oculta cuyos habitantes están sujetos a un extraño arreglo nuclear.

CITY 40 (2016)

BABY BOY (2001)

Con dos hijos y sin trabajo, Jody lucha para lidiar con sus responsabilidades cada vez mayores, y su madre y su nuevo novio lo quieren fuera de la casa.

KICK-ASS (2010)

Inspirado en los cómics, el estudiante de secundaria Dave Lizewski se transforma en un luchador contra el crimen enmascarado y se convierte en una sensación en Internet.

MECHANIC: RESURRECTION (2016)

Cuando la mujer que ama es secuestrada por un viejo enemigo, el asesino a sueldo retirado Arthur Bishop se ve obligado a abordar una lista de difíciles misiones.

MECHANIC: RESURRECTION (2016)

FATHER'S CHAIR (2012)

Cuando su tímido hijo adolescente desaparece de repente, un médico de São Paulo, desquiciado, se dirige a buscarlo, buscando pista por pista para localizarlo.

RIVER BELOW (2017)

Dos hombres muy diferentes luchan por salvar a los delfines rosados en el Amazonas. Pero su activismo bien intencionado tiene consecuencias turbias.

FRANCISCO - EL PADRE JORGE (2015)

Contada desde la perspectiva de un periodista, este retrato íntimo sigue a Jorge Mario Bergoglio en su largo y sinuoso viaje para convertirse en el Papa Francisco.

FRANCISCO - EL PADRE JORGE (2015)

HAPPY (2011)

Happy lleva a los espectadores en un viaje desde los pantanos de Louisiana hasta los barrios bajos de Kolkata en busca de lo que realmente hace feliz a la gente.

THE LOST WORLD: JURASSIC PARK (1997)

Cuatro años después de que los dinosaurios criados genéticamente de Jurassic Park se volvieran locos, un millonario revela que ha estado criando más bestias en un sitio secreto.

KEVIN (PROBABLY) SAVES THE WORLD (2017)

Después de encontrarse con lo que él piensa que es un meteorito, un hombre deprimido recibe la visita de un ser celestial que le encarga salvar el mundo.

KEVIN (PROBABLY) SAVES THE WORLD (2017)

HECTOR (2015)

De camino a Londres para una reunión anual de Navidad con amigos, el homeless escocés Héctor intenta volver a conectarse con la familia que dejó.

99 (2009)

Los desafortunados delincuentes Sachin y Zaramud se topan con una serie de desventuras al azar cuando intentan cobrar una deuda para su jefe.

HELLO I AM DAVID! (2015)

Esta película sigue al famoso pianista David Helfgott en gira, celebrando su música, personalidad peculiar y relación con su amada esposa, Gillian.

JOHNNY ENGLISH REBORN (2011)

El torpe espía Johnny English agudiza sus habilidades en un monasterio tibetano y regresa al servicio para proteger al primer ministro chino de un asesino.

JOHNNY ENGLISH REBORN (2011)

JURASSIC PARK III (2001)

Un grupo de caminantes varados en la infame Isla Sorna lucha por la supervivencia como una multitud de dinosaurios nuevos y más mortales que tratan de hacerles un bocadillo.

LEGENDARY (2014)

Un ciprozoólogo reúne a su equipo para una expedición al interior de China, donde se cree que un monstruo local primitivo llamado 'Shocate' deambula.

LIVE AND LET LIVE (2013)

Este documental examina la relación del hombre con los animales y la elección de algunos de abrazar el veganismo, incluido un restaurador y un ciclista olímpico.

LIVE AND LET LIVE (2013)

NOTHING IN RETURN (2015)

Un adolescente de un hogar disfuncional en Madrid se salta la escuela para pasar el rato con un amigo y recaudar dinero para la fianza del dueño de una tienda que cerca partes de bicicletas robadas.

THE BOURNE SUPREMACY (2004)

Desterrado de su refugio por un asesino, Jason Bourne se ve inmerso en alianzas secretas, configuraciones y tiroteos en esta fascinante secuela.

THE BOURNE ULTIMATUM (2007)

En esta tercera película de Jason Bourne, el asesino entrenado viaja por el mundo en una búsqueda para reconstruir su pasado, y así despejar el camino para su futuro.

THE BOURNE ULTIMATUM (2007)

THE CIDER HOUSE RULES (1999)

Un protegido de un médico que dirige un orfanato se pone en marcha para ver el mundo, pero la realidad pronto se entromete en su idealismo juvenil y su certidumbre moral.

THE MUMMY RETURNS (2001)

Los egiptólogos desentierran una reliquia prehistórica capaz de liberar fuerzas cataclísmicas y guerreros satánicos liderados por el siniestro Rey Escorpión.

THE MUMMY - TOMB OF THE DRAGON EMPEROR (2008)

La tercera entrega de la franquicia Momia lleva a Rick y su familia a China para enfrentar a un emperador de 2.000 años que regresó de entre los muertos.

THE MUMMY - TOMB OF THE DRAGON EMPEROR (2008)

THE PURGE (2013)

En un futuro plagado de crímenes, cuando los policías sobrecargados dejan que el asesinato y otros crímenes dominen las calles una noche al año, alguien llama a la puerta de James Sandin.

TRAINER! (2013)

Este documental deportivo detrás de escena sigue las carreras de tres jóvenes entrenadores profesionales de fútbol alemanes en el transcurso de una sola temporada.

UNA NOCHE DE AMOR (2016)

Después de 12 años de matrimonio, Leonel y Paola deciden dejar a los niños con la abuela y salir en una cita, pero su noche no sale según lo planeado.

UNA NOCHE DE AMOR (2016)

TRANSPORTER THE SERIES (2012) - SERIE

Esta serie de acción continúa donde las películas de 'Transporter' se quedaron, siguiendo al conductor de alquiler Frank Martin en sus peligrosas misiones alrededor del mundo.

CRIMINAL MINDS (2005) - SERIE

Esta intensa serie policial sigue a un grupo de perfiladores extraordinarios del FBI que pasan sus días metiéndose en la mente de delincuentes psicópatas.

REVENGE (2011) - SERIE

Una joven se muda a los Hamptons y seduce a sus nuevos vecinos, mientras trama su caída por los pecados cometidos contra su familia.

REVENGE (2011) - SERIE

THE CATCH (2016) - SERIE

Una investigadora privada que persigue casos complejos de fraude financiero tiene que proteger su reputación y carrera después de convertirse en víctima del fraude.

CAN'TRUN FROM LOVE (2014) - SERIE

Cuando su hermano pequeño se escapa, un joven regresa a casa para enfrentar a su padre, un autor intelectual criminal que tiene un camino oscuro trazado para él.

LISTEN TO LOVE (2016) - SERIE

Sospechando que su esposa aparentemente perfecta lo está engañando, un hombre con problemas busca el consejo anónimo de una comunidad de Internet para salvar su matrimonio.

MARVEL'S INHUMANS (2017) - SERIE

Después de un golpe militar en su ciudad secreta de la luna de Attilan, una familia real de superhumanos liderada por Black Bolt se ve obligada a refugiarse en la Tierra.

MARVEL'S INHUMANS (2017) - SERIE

MYTHBUSTERS (2003) - SERIE

Los audaces conductores Adam Savage y Jamie Hyneman examinan algunas de las creencias más comunes en la ciencia y la cultura popular.

TE PUEDE INTERESAR: Netflix añadirá nueva función y pondrá felices a sus usuarios

QUANTICO (2016) - SERIE

Cuando la evidencia de un mortal ataque terrorista implica a la aprendiz del FBI Alex Parrish, debe descubrir cuál de sus compañeros de clase la incriminó.

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS (2013) - SERIE

Con España al borde de la guerra civil, una modista madrileña sigue a un amante a Marruecos, pierde una fortuna y termina siendo espía para los Aliados.

EL TIEMPO ENTRE COSTURAS (2013) - SERIE

ROUTE 35 (2016) - SERIE

Un agente federal lucha contra los carteles de drogas peligrosos con la ayuda de informantes, quienes se ven obligados a arriesgar sus vidas por venganza, avaricia, miedo o amor.

STALKERS WHO KILL (2015) - SERIE

Esta serie de crímenes muestra imágenes reales y dramatizadas de asesinatos cometidos por acosadores, ya sean ex amantes, compañeros de trabajo o incluso familiares.

THE LAST HOUR (2016) - SERIE

En cada episodio se contrata a un asesino enigmático para localizar y asesinar a una víctima específica. A medida que las víctimas viven su última hora, se desarrollan sus historias.

STRONG GIRL BONG-SOON (2017) - SERIE

Nacida con una fuerza sobrenatural, Bong-soon lucha contra el mal y procura justicia mientras se enreda en un triángulo amoroso con su jefe y su novio.

STRONG GIRL BONG-SOON (2017) - SERIE

SUPER GENIUS (2016) - SERIE

Esta serie infantil ofrece información para niños en categorías divertidas como ciencia y naturaleza, arte y música, cocina y más.

MISCHIEVOUS KISS ~LOVE IN TOKYO (2013) - SERIE

Cuando la estudiante de secundaria Kotoko se ve obligada a vivir en la casa de su enamorado Naoki, se da cuenta de que tiene una segunda oportunidad de ganarse su amor o terminar llorando.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

THE FURCHESTER HOTEL (2014) - SERIE

Elmo salta a través del estanque para ayudar a su extensa familia de monstruos a resolver problemas en su "casi" establecimiento de clase mundial, el Hotel Furchester.

THE FURCHESTER HOTEL (2014) - SERIE

MISCHIEVOUS KISS 2~LOVE IN TOKYO (2014) - SERIE

Kotoko y Naoki finalmente se casaron, pero equilibrar la vida matrimonial con sus estudios no es fácil, y los nuevos rivales románticos amenazan su relación.

YOOHOO AND FRIENDS (2012) - SERIE

YooHoo y sus cuatro amigos animales grandes y peludos tienen la misión de proteger el medio ambiente mientras aprenden a valorar la armonía y la amistad.