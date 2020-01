NETFLIX: Luis Miguel “la serie” revela el primer avance de su segunda temporada

La serie sobre la trágica e interesante vida del famoso cantante Luis Miguel, regresa este año a través de su segunda temporada en la plataforma de streaming Netflix, donde recientemente se publicó un breve adelanto de lo que podremos ver en esta segunda entrega.

Tanto la plataforma como el actor Diego Boneta, quien interpreta al cantante en esta serie, publicaron los adelantos de la segunda temporada con creativas frases que lograron un gran alboroto entre los seguidores de este artista y la serie respecto a su vida.

“Por mucho que brille el Sol, no puede escapar de sus propias sombras… Luis Miguel, la serie. Temporada 2 2020” fue el mensaje que compartió Boneta a través de su cuenta de Instagram, la cual posee alrededor de 439 millones de seguidores.

LUIS MIGUEL “LA SERIE” CONTINÚA A TRAVÉS DE SU SEGUNDA TEMPORADA

Recordemos que a finales del 2019, Kiko Cibrian, productor musical de Luis Miguel, confirmó que la serie basada en la vida del cantante tendría una segunda temporada. Y es más que claro que la primera temporada, protagonizada por el actor Diego Boneta, obtuvo un rotundo éxito, por lo que se espera que esta segunda entrega repita o supere esta experiencia.

Netflix reveló el primer avance de la segunda temporada de la serie “Luis Miguel”. ¿Logrará al fin el éxito esperado?

Desde su estreno, la historia de Luis Miguel se convirtió en una verdadera tendencia, donde no existía día en el que no se hablara de esta serie en redes sociales, o que se hiciera una referencia al respecto. Estamos seguros que al menos, viste algún meme o imagen de su padre Luisito Rey ¿o no?

NETFLIX ESTRENA EL PRIMER AVANCE DE LA SERIE LUIS MIGUEL

Muchos afirman que el éxito obtenido en la serie repercutió a gran medida en la carrera artística del cantante, quien retomó a principios del años pasado sus giras musicales llenando múltiples escenarios y llegando a una recaudación aproximada de 2 millones 157 mil 782 dólares.

Así que como era de esperarse, Netflix pretende continuar con el éxito de esta serie a través de su segunda temporada, de la cual recientemente publicó su primer avance.

