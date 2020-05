NETFLIX: Estos son todos los estrenos confirmados para el mes de junio

Netflix, el gigante de streaming ha anunciado sus estrenos para el mes de junio, que incluyen el final de al menos dos de sus producciones originales en junio de 2020. El servicio de streaming lanzará su último lote de episodios de Fuller House el martes 2 de junio y, según lo que hemos visto hasta ahora, el spin-off de Full House está cerrando con la boda triple de Tanner.

Además, la cuarta y última temporada de 13 Reasons Why llega a la plataforma el viernes 5 de junio, y promete concluir todo el drama en Liberty High School en lo que parece ser una nota muy emotiva.

También en junio, entrará al catálogo de Netflix la película original de Spike Lee, “Da 5 Bloods”, que se estrena el viernes 12 de junio. La película se centra en un grupo de veteranos afroamericanos que regresan a Vietnam para encontrar el tesoro que dejaron, así como los restos de su Líder de escuadrón.

The Politician de Ryan Murphy regresa con su segunda temporada el viernes 19 de junio. Netflix también ha revelado que la fecha de estreno de la esperada tercera temporada de Dark será el sábado 27 de junio.

En cuanto a los viejos favoritos, las tres temporadas del clásico drama de NBC Hannibal llegaron a la plataforma el 5 de junio. Clueless, The Silence of the Lambs, Legends of Tomorrow Season 5 y How to Get Away With Murder Temporada 6 también llegarán a Netflix en junio.

Dark, se convierte en la serie mejor calificada de Netflix

Vea a continuación todo lo que sabemos que llegará al servicio de transmisión en junio de 2020.

Junio 1

Act of Valor

Todos los perros van al cielo

Bad News Bears

Cape Fear

Casper

Cardcaptor Sakura: Clow Card

Cardcaptor Sakura: Sakura Card

Clueless

Cocomelon Season 1

E.T.: El Extraterrestre

The Healer

Inside Man

Lust, Caution

Observe and Report

Priest

El Silencio de los Inocentes

Starship Troopers

The Boy

The Car (1977)

The Disaster Artist

The Help

The Lake House

The Queen

Twister

V for Vendetta

Walk Hard: The Dewey Cox Story

West Side Story

You Don't Mess with the Zohan

Zodiac

Junio 2

Alone Season 6

Fuller House Season 5, Part 2 (Netflix Original)

True: Rainbow Rescue (Netflix Original)

Junio 3

Killing Gunther

Lady Bird

Spelling the Dream (Netflix Original)

Junio 4

Baki: The Great Raiti Tournament Saga (Netflix Original)

Can You Hear Me / M'entends-tu? (Netflix Original)

Junio 5

13 Reasons Why Temporada 4 (Netflix Original)

Choked: Paisa Bolta Hai (Netflix Original)

Hannibal Temporadas 1-3

The Last Days of American Crime (Netflix Original)

Queer Eye Temporada 5 (Netflix Original)

Junio 6

Queen of the South Temporada 4

Junio 7

Patriot Act With Hasan Minhaj Volumen 6

Junio 8

Before I Fall

Junio 10

Curon (Netflix Original)

DC's Legends of Tomorrow Temporada 5

Lenox Hill (Netflix Original)

Middle Men

My Mister Season 1

Reality Z (Netflix Original)

Junio 11

Pose Temporada 2

Junio 12

Da 5 Bloods (Netflix Original)

Dating Around Temporada 2 (Netflix Original)

F Is for Family Temporada 4 (Netflix Original)

Jo Koy: In His Elements (Netflix Original)

Kipo and the Age of Wonderbeasts Temporada 2 (Netflix Original)

One Piece: Alabasta

One Piece: East Blue

One Piece: Enter Chopper and the Winter Island

One Piece: Entering into the Grand Line

Pokemon Journeys: The Series (Netflix Original)

The Search (Netflix Original)

The Woods (Netflix Original)

Junio 13

Alexa & Katie Part 4 (Netflix Original)

How to Get Away With Murder Temporada 6

Milea

Junio 14

Marcella Season 3 (Netflix Original)

Junio 15

Underdogs

Junio 16

Baby Mama

Charlie St. Cloud

The Darkness

Frost/Nixon

Junio 17

An Evening with Beverly Luff Linn

Mr. Iglesias Part 2 (Netflix Original)

Junio 18

A Whisker Away (Netflix Anime)

The Order Temporada 2 (Netflix Original)

Junio 19

Babies Part 2 (Netflix Original)

Father Soldier Son (Netflix Original)

Feel the Beat (Netflix Original)

Floor Is Lava (Netflix Original)

Lost Bullet (Netflix Original)

Girls from Ipanema Temporada 2 (Netflix Original)

One-Way to Tomorrow (Netflix Original)

The Politician Season 2 (Netflix Original)

Rhyme Time Town (Netflix Original)

Wasp Network (Netflix Original)

Junio 21

Goldie

Junio 22

Dark Skies

Junio 23

Eric Andre: Legalize Everything (Netflix Original)

Junio 24

Athlete A (Netflix Original)

Crazy Delicious (Netflix Original)

Nobody Knows I'm Here / Nadie sabe que estoy aquí (Netflix Original)

Junio 26

Amar y vivir (Netflix Original)

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (Netflix Original)

Home Game (Netflix Original)

Straight Up

Junio 27

Dark Temporada 3 (Netflix Original)

Junio 29

Bratz: The Movie

Te puede interesar: Netflix: Conoce todo el ANIME que estrena en junio 2020

Junio 30

Adu (Netflix Original

BNA (Netflix Original)

George Lopez: We'll Do It For Half (Netflix Original)