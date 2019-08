NETFLIX: El cristal encantado; la prometedora serie que lanzará en agosto

De acuerdo a ocasiones anteriores, Netflix volverá a retomar el concepto de los Muppets para relanzar una franquicia de culto. El Cristal Encantado: La era de la Resistencia, con la que pretende demostrar que no todo se encuentra en la era digital o animaciones en tercera dimensión; por lo que la serie será con títeres.

El cristal encantado:

Se considera una serie de fantasía misma que se basa en la cinta de culto The Dark Crystal de 1982 de Jim Henson y Frank Oz. La narrativa es algo épica, ambientada 100 años atrás a los eventos que logran observarse en la película. Se llevó a cabo con la combinación de títeres clásicos (sello personal de Jim Henson), y lo más reciente que haya en el mundo de los efectos visuales.

De acuerdo a lo que se dio a conocer, George Lucas planteó la aparición de Yoda en Star Wars, pidió a Jim Henson, (quien no solo dio vida a los títeres, sino también creó a los Muppets), que elaborara el personaje. No lo logró debido a una agenda de proyectos bastante saturada. Posteriormente, el pedimento fue para Frank Oz que lo hiciera; quien finalmente logró conceder el deseo de realizar el Muppet de Yoda, además no solo lo manejó, pues también le dio vida con su voz.

La idea que George Lucas tenía respecto al personaje, era que sin duda alguna tenía que ser un Muppet; por lo que debía verse muy real. Aunque para aquellos tiempos, habría otro tipo de trucos y efectos especiales para lograrlo, pero él buscaba algo que en pantalla luciera auténtico.

¿De qué trata ‘El cristal encantado’?

El Cristal de la Verdad está en el corazón de Thra, mientras que éste está sufriendo una terrible pérdida; y aunque tiene una fuente de poder que logra generar alimenación para conservarse, no se logra; ya que está dañada, corrompida por el malvado Skeksis, y una enfermedad se extiende por toda la tierra.

Una aventura comienza a desarrollarse a medida que se encienden los fuegos de la rebelión y comienza una batalla épica por el planeta; esto luego de que tres Gelfling descubrieran la horrible verdad detrás del poder de los Skeksis.

Cabe destacar que la serie prometedora en cuanto a términos fantásticos tenga, será lanzada en próximo viernes 30 de agosto y contará con 10 episodios; cada uno de una hora.

