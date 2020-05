NBC lanza “Celebrity Escape Room” y estos son todos los famosos que competirán

NBC dedicará su horario de horario estelar de este 21 de mayo al “Día de la Nariz Roja”, una noche en la que los comediantes recaudan dinero para caridad, lo que incluye a famosos como Ben Stiller y Jack Black.

Uno de los grandes eventos de NBC para la noche es el Celebrity Escape Room, en el que Ben Stiller reúne a un grupo de sus amigos más famosos para resolver acertijos que desbloquean un premio de $ 15,000 dólares para cada uno que serán donados a una organización de caridad.

Jack Black, mientras tanto, actúa como el anfitrión de “Celebrity Escape Room” de NBC y estos son todos los famosos que participarán.

Ben Stiller

La estrella de Meet The Parents, Zoolander y Night at the Museum, Ben Stiller, fue quien tuvo la idea de Celebrity Escape Room.

En un video detrás de escena para el especial, dijo que en Celebrity Escape Room: " estás tratando de usar partes de tu cerebro que normalmente no usas, pero esas partes de mi cerebro que no suelo usar y aún no me acostumbro, ¡así que no son tan geniales! "

Jack Black

Mientras que el resto de la alineación participa en la sala de escape, Jack Black, protagonista de películas como Jumanji, Kung Fu Panda y la estrella de Goosebumps, actúa como el Game Master que supervisa el progreso del elenco. En el video promocional, dijo que aceptó la oferta de Stiller de porque, "quería ser el jefe de ceremonias pero también disfrutar de la tortura".

Mientras tanto, en una entrevista de TVInsider, Stiller dijo sobre el papel de Black: "El Game Master tiene que ser alguien que esté disfrutando el proceso de torturar a estas personas. ¿Quién será el más divertido torturándote? Sería Jack Black". Adam Scott, mientras tanto, dijo de la estrella de la Escuela de Rock en la vista previa: "Es diabólico".

Courteney Cox

Celebrity Escape Room de NBC logra organizar un mini- reencuentro del elenco de FRIENDS, con Courteney Cox vuelve y Lisa Kudrow en la pantalla chica.

Ben Stiller comparó a la estrella de Scream y Cougar Town con su personaje en FRIENDS, Mónica Geller, y dijo: "Fue genial ver la forma en que Courteney mantuvo la cabeza tan nivelada y fue muy analítica".

Lisa Kudrow

Si bien Courteney Cox fue analítica, parece que a la actriz que interpretó a Phoebe Buffay junto a ella durante una década no le fue tan bien. Ben Stiller dijo de la estrella de Romy and Michelle's High School Reunion: "Lisa me hizo reír todo el tiempo, porque sus reacciones a lo que está sucediendo son muy reales".

La propia actriz, Lisa Kudrow, señaló: "No recuerdo nada porque había ruidos fuertes y me dio amnesia".