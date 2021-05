NBC cancela los Globos de Oro 2022 por falta de diversidad y transparencia

La cadena de televisión estadounidense NBC anunció que abandonaría su transmisión de la ceremonia de los Globos de Oro 2022 luego de una reacción violenta de Hollywood por la ética del grupo que entrega los premios anuales de cine y televisión y su falta de diversidad.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, las cosas se intensificaron cuando Tom Cruise se unió a una revuelta liderada por plataformas de transmisión y estudios, devolviendo los tres Globos de Oro que ganó por sus papeles en Jerry Maguire, Magnolia y Born on the Fourth of July.

NBC no transmitirá los Globos de Oro del próximo año

NBC no transmitirá los Globos de Oro del próximo año.

El anuncio de NBC de su decisión el lunes se produjo incluso después de que la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), que entrega los premios, acordó reclutar más miembros de color y hacer otros cambios durante los próximos 18 meses.

Inicialmente, la cadena dio la bienvenida al plan, pero luego dijo que esperaría para ver si las reformas funcionaban. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ha estado bajo fuego durante meses luego de acusaciones generalizadas de racismo y sexismo entre sus filas.

“Un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022”, dijo NBC en un comunicado.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.