Myrka Dellanos en pleno programa confesó la relación que tiene con Luis Miguel

La conductora Myrka Dellanos, quien se unió al programa "Un nuevo día", durante una entrevista mencionó cual es la relación que sostiene con el cantante Luis Miguel, ella dijo que solo son buenos amigos.

Recordamos que la famosa pareja causó gran impacto tras haberse dado su romance, ambos hacían una hermosa pareja y eran los favoritos en el medio de la farándula, pero su relación llego a su fin.

El romance que tuvo ,Myrka Dellanos con Luis Miguel fue un amor sincero pues luego de varios años, la conductora lo recuerdo con mucho cariño.

“Nosotros se puede decir que somos amigos, lo conozco, no lo veo seguido pero definitivamente es una persona a la que tengo cariño. Me trató muy bien, las cosas fueron bien y no terminaron por nada nefasto ni terrible. La verdad sólo la vamos a saber él y yo”. Mencionó Myrka Dellanos.