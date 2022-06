Myriam pidió fuera de 'La Academia 2022' a Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García

Toñita, Raúl Sandoval y Víctor García fueron borrados por órdenes de Myriam

Luego del estreno el pasado fin de semana de 'La Academia 2022' se han comenzado a revelar los detalles que hicieron posible el regreso de estrellas como Myriam.

Fuentes cercanas confirmaron a la revista TV Notas que la primera ganadora del reality puso especial condición para regresar al proyecto.

En específico la cantante pidió no reclutar en el festejo de los 20 años de La Academia a otros ex compañeros, pues no tiene buena relación con ellos y prefiere evitar un mal rato.

Myriam Montemayor sorprendió al reaparecer en 'La Academia', reality donde ahora será la madrina de la generación de futuros cantantes.

Fuentes aseguran que entre sus condiciones pidió que no estuvieran Toñita ni Raúl Sandoval, y Frank esposo de Myriam le pidió que no estuviera Victor García ya que siente celos de él.

En cierta manera tendría sentido dichas afirmaciones, pues los tres mencionados evitaron asistir al festejo y a su vez concretar proyectos con Televisa.

De igual manera hay quienes mencionan la ausencia de otras entrañables figuras como María Inés, Estrella y Laura, por mencionar a algunos.

Dónde y a qué hora ver 'La Academia 2022'

Si no quieres perderte todos los detalles el gran estreno de La Academia, en La Verdad Noticias te compartimos a continuación dónde y a qué hora podrás ver la emisión.

En punto de las 8 de la noche, el programa podrá ser visto por las pantallas de Azteca uno, edición qué será conducida por Yahir.

Además de Myriam Montemayor, en 'La Academia 2022' tenemos en el panel de críticos a Lolita Cortés, Horacio Villalobos, Arturo López Gavito y la cantante grupera Ana Bárbara.

