Myriam Montemayor demanda y solicita orden de restricción en contra de Toñita

Myriam interpone una denuncia en contra de Toñita.

Luego de las declaraciones de Toñita asegurando que iba a golpear a Myriam Montemayor, la ganadora de la primera generación de La Academia reveló que ya tomó acciones legales en contra de su ex compañera por acoso y amenazas.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Myriam y Toñita han protagonizado una pelea desde el 2019, en donde ambas han dado fuertes declaraciones en torno a la otra.

Con la nueva edición del reality La Academia, la enemistad y peleas entre Toñita y Myriam han resurgido y ha llegado a instancias legales.

¿Qué dijo Myriam?

La pelea entre Toñita y Myriam llega a términos legales.

En una reciente entrevista la cantante Myriam reveló que demandó a Toñita, ya que afirmó que no está dispuesta a que la sigan acosando y amenazando.

"Cuando una persona no tiene argumentos, no es civilizada, es tan rupestre, se atreve a decir ese tipo de cosas. Obviamente ese tipo de cosas lo dice la gente que es aficionada no lo dicen un profesional, que tiene carrera, que ha trabajado 20 años para tener un lugar en este medio. Yo dije que no voy a hablar de este tema porque es alimentar”.

De igual forma aseguró que ante las declaraciones de Toñita, donde aseguró que tenía intenciones de golpearla, interpuso una orden de restricción.

¿Cuál es el problema entre Toñita y Myriam?

La pelea entre Myriam y Toñita surgió en 2019.

Desde hace varios años la cantante Toñita y Myriam se han enfrentado en polémicas peleas, las cuales iniciaron por medio de redes sociales e incluso han responsabilizado a la otra por cualquier daño que pudiera ocurrirles.

Ante el estreno del reality La Academia 20 años, del cual Myriam Montemayor forma parte, la pelea ha cobrado relevancia y en una reciente transmisión los ex integrantes de la primera generación se incluyeron en la pelea, apoyando a Toñita.

