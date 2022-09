Myriam Montemayor confiesa por qué no sigue a Cesia, Rubí y Nelson de La Academia

Aunque ya tiene unas semanas de que La Academia 20 años terminó, los finalistas del reality show de TV Azteca siguen dando de qué hablar, tanto que incluso han metido a Myriam Montemayor en una polémica.

Y es que Myriam fungió como la madrina de la generación número 13 de La Academia y ofreció su experiencia en el mundo del espectáculo, así como sus vivencias en la casa de La Academia para apoyar a todos los concursantes.

Debido a esto sorprendió que los alumnos se burlaran de Myriam en un Live, mismo que trajo como consecuencia una serie de noticias dentro de los medios especializados en chismes de farándula, entre ellas que Myriam se habría molestado y los dejó de seguir en redes sociales.

Myriam pone fin a los rumores

Me escriben para preguntarme, que porqué dejé de seguir a mis ahijados, la realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen. — Myriam Montemayor (@MyriamMonteCruz) September 2, 2022

Después de que se han dicho muchas cosas sobre esta “pelea” entre Myriam y los ex académicos, la ganadora de la primera generación de La Academia rompió el silencio para aclarar este problema.

A través de su cuenta de Twitter oficial, Myriam expresó que no seguía a Nelson, Rubí y Cesia debido a que ellos no tenían acceso a sus redes sociales durante la temporada completa, motivo por el que no vio necesario seguirlos.

“Me escriben para preguntarme, que por qué dejé de seguir a mis ahijados, la realidad es que no los seguía, porque ellos no tenían acceso a sus redes, entonces no den por hecho, ni se crean de todo lo que dicen. escribió la cantante.

Parece que con esto ha dado fin a los rumores sobre una supuesta molestia entre ella y los ex alumnos.

¿Qué sigue para Cesia, Nelson y Rubí?

Este fue el live que causó toda la confusión

Como ganadora de La Academia y una de los primeros lugares del reality Cesia continuará para grabar su segundo sencillo , pues el primero ya ha salido el pasado jueves 25 de agosto.

Por su parte Nelson se debe estar preparando para representar a Guatemala en la próxima gira que tendrá con La Sonora Dinamita y Cañaveral, pues fue uno de los alumnos elegidos para irse de gira con los grupos de música tropical, junto a Andrés y Eduardo.

Por su parte Rubí ha declarado su interés por seguir preparándose en la actuación, el baile y el canto, aunque por el momento disfruta de la popularidad que ha logrado tras concluir el reality show de Tv Azteca.

