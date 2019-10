My chemical romance anuncia su regreso a los escenarios

My chemical romance es una de las agrupaciones más famosas de los 2000, pues fue uno de los íconos del movimiento ‘emo’ hace unos años, pues tanto su estilo como sus letras encajaban a la perfección con esta tribu urbana.

En el año 2013 la banda anunció su separación, causando la tristeza de millones de sus fans, quienes se lamentaron por la disolución de esta gran banda, ya que formó parte de los mejores años de su juventud.

Aparentemente el deseo de los fans por el regreso de My Chemical Romance era tan fuerte que se volvió realidad, pues hace unas horas se confirmó de manera oficial que la banda regresará a los escenarios.

My Chemical Romance regresa este año

My chemical romance anuncia su regreso a los escenarios

La famosa banda estadounidense llenó de emoción a sus fans de antaño al confirmar que este año regresarán a los escenarios, pues el próximo 20 de diciembre ofrecerán un concierto después de 6 años alejados de la escena.

El tan esperado concierto tendrá lugar en el Shrine Expo Hall de la ciudad de Los Angeles, California, y aparentemente será un evento único, ya que es la única fecha que han confirmado los miembros.

Los boletos ya están a la venta

My chemical romance anuncia su regreso a los escenarios

La banda conformada por Gerard Way, Mikey Way, Ray Toro y Frank Lero anunciaron que los boletos estarán a la venta a partir de mañana 1 de noviembre a las 12:00 am, y se espera que se agoten en cuestión de minutos.

Con temas como ‘Helena’, ‘Welcome to the black parade’ y ‘I don’t love you’ la banda espera traer de vuelta al adolescente que vive dentro de cada uno de sus fans, pues como mencionamos antes, fueron muy exitosos en su época de auge.

Por el momento no se ha confirmado si la banda se prepara para su regreso oficial, pero puede que la decisión dependa del resultado del concierto, el cual ya es noticia por todas partes.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos