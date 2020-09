My Hero Academia:5 mejores Frases de Bakugo

La serie de anime My Hero Academia sigue a los prestigiosos estudiantes de la U.A. High School mientras se entrenan para convertirse en héroes en una época en la que el ochenta por ciento de la población manifiesta alguna forma de superpoder, o "Quirk". Uno de esos estudiantes es el impetuoso y agresivo Katsuki Bakugo, cuyas disputas con otros compañeros de clase, en particular su rival de mucho tiempo Izuku Midoriya, al que Bakugo se refiere como "Deku", son una parte tan integral de su personaje como su explosivo don y traje estilizado.

Sin embargo, a pesar de sus muchas fallas, Bakugo sigue siendo un "buen tipo" y su diálogo incluye algunas citas verdaderamente profundas sobre lo que significa ser un héroe.

"¡No estamos aquí para hacer amigos, estamos aquí para luchar!"

Bakugo Katsuki

Bakugo da esta cita cuando la Clase 1-A está a punto de dar su actuación en la U.A. Festival escolar. No solo es muy indicativo de su personalidad menos que alegre, sino que también muestra claramente sus opiniones sobre el combate y la competencia.

La cita se hace aún más interesante por el hecho de que Bakugo pone mucha pasión en su música y, al final de la actuación, incluso él disfruta de la "pelea" afable.

"No hay forma de que pueda vencerte sin correr ningún riesgo"

Bakugo Katsuki frases

Hay momentos ocasionales en los que Bakugo muestra un respeto genuino por alguien que no es él mismo (en este caso, Deku) y, a pesar de su rareza, brindan una visión interna de sus verdaderas emociones.

El impacto emocional de esta cita se ve algo amortiguado por el hecho de que se da cuando Bakugo está a punto de lanzar un ataque mortal a la manera de Deku, pero sigue siendo algo.

"¡Ganaré ... porque eso es lo que significa ser un héroe!"

Bakugo

Los estudiantes de la U.A. Todos los de Clase 1-A han tenido diferentes razones para querer convertirse en héroes. Ochaco quería ayudar a sus padres, Deku quería convertirse en su ídolo, All Might, y Bakugo...bueno, mientras que Bakugo ciertamente se inspiró en All Might de la misma manera que Deku, su deseo de convertirse en un héroe parece más basado en su importancia personal que cualquier otra cosa.

Como muestra esta cita, convertirse en héroe se ha convertido en una mera formalidad para él, su única razón para querer ganar es el avance de su viaje. Eso no significa que no sea un buen motivador, pero hace que Bakugo sea claramente diferente de muchos de sus compañeros de clase.

"Muéstranos con tus acciones, no con tu boca"

My Hero Academia Bakugo

A pesar de que muchas de las citas de Bakugo son simplemente curiosidades generadas a través de una rabia ciega, en ocasiones, tiene algo conmovedor que decir.

Cuando el estudiante de Shiketsu High, Seiji Shishikura, le dice a la U.A. a los estudiantes que "actúan continuamente de maneras que hacen que la dignidad [de la escuela] decaiga", Bakugo le dice que, en lugar de confrontarlos con meras palabras, debe demostrar su superioridad a través de sus acciones.

"Si todo lo que haces es despreciar a las personas, no podrás reconocer tus propias debilidades"

Katsuki Bakugo

Bakugo ofrece su cita más profunda, y una que es decididamente consciente de sí mismo, en la situación menos probable: cuando tiene la tarea de cuidar a un grupo de jóvenes héroes en formación.

Hablando con el líder de la manada, que parece empeñado en menospreciar a los demás, Bakugo da una cita que muestra que, mientras todavía está aprendiendo cómo convertirse en el héroe número uno, está en el camino correcto.