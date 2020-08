My Hero Academia y The Umbrella Academy protagonizan el crossover perfecto

My Hero Academia y Umbrella Academy protagonizan el crossover perfecto

The Umbrella Academy debutó recientemente su segunda temporada en Netflix, y ahora es protagonista del crossover más épico de las redes, pues un artista ha fusionado su peculiar estilo con el manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi. Junto con las similitudes de los títulos de las dos series, las franquicias tienen bastante en común entre sí.

No es tan obvio como uno esperaría a primera vista, pero ambas franquicias cuentan con un grupo de inadaptados que buscan convertirse en superhéroes. Aunque sus motivaciones son muy diferentes, ambos grupos de personajes persiguen inevitablemente el mismo objetivo de mantener a sus seres queridos y camaradas a salvo de situaciones cada vez más peligrosas.

Entonces, aunque no son las dos primeras series en las que pensaría encajar en un crossover importante, ¡resulta que las dos series se combinan fantásticamente! El artista Prime Premme (de quien puedes encontrar más trabajo en Instagram aquí) compartió el sorprendente cruce que fusiona los personajes de Umbrella Academy con la portada del primer volumen de My Hero Academia.

En lugar de All Might está la forma muscular igualmente impresionante de Luther, y en lugar de la alegre Izuku Midoriya está (igualmente alegre) el momento más sangriento de Number Five de la segunda temporada. Desafortunadamente para los fanáticos de Umbrella Academy que podrían haber disfrutado de la segunda temporada, Netflix aún no ha confirmado una tercera temporada de la serie al momento de escribir este artículo.

El autor y productor Steve Blackman habló recientemente sobre los posibles planes para la tercera temporada de la serie en caso de que reciba luz verde, y los fanáticos esperan que este sea el caso considerando gran parte del potencial que dejó sin explorar el gran suspenso de la segunda temporada.

¿My Hero Academia y The Umbrella Academy juntos?

Si no es así, ¿quizás la animación sea la próxima ruta a seguir? En cuanto a My Hero Academia, la quinta temporada del anime ha sido confirmada previamente y actualmente está en proceso al momento de escribir este artículo. Tampoco se ha fijado una fecha oficial de lanzamiento para la temporada.

¿The Umbrella Academy sería una gran serie de anime? ¿My Hero Academia sobreviviría al salto a la acción en vivo en el futuro? ¿Verías o leerías un crossover completo entre las dos series? Háganos saber sus pensamientos en la caja de comentarios o incluso puedes dar alguna idea loca para fusionar estas dos obras maestras.