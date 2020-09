My Hero Academia y Pokémon se FUSIONAN en este fan art para Nessa

My Hero Academia y Pokémon tienen un mundo enorme lleno de una lista cada vez mayor de personajes favoritos de los fanáticos y ahora un crossover de fan art ha imaginado cómo se vería la líder de gimnasio Nessa con el conjunto de la héroe número 5 “Rabbit Hero” Mirko.

Las dos franquicias de anime pueden tener un montón de diferencias entre las dos, pero en su esencia comparten una filosofía similar para los personajes principales. Boku no Hero Academia de Kohei Horikoshi trata de cómo un héroe se convierte en el número uno.

Mientras que Pokémon, sigue a un entrenador que busca convertirse en un maestro de estas adorables pero poderosas criaturas. Ambas franquicias son tan maleables que prácticamente puedes imaginar a cualquier héroe o villano del universo de My Hero Academia encajando perfectamente con los de la otra popular serie.

Resulta que este crossover va en sentido contrario y los “Líderes de Gimnasio” de Pokémon están diseñados de manera tan distintiva, que puedes imaginar a casi cualquiera de ellos encajando en la alineación de héroes profesionales con sus propias peculiaridades o “Quirks”.

Pero, ¿cómo se vería específicamente si la líder del gimnasio de Hulbury de la región de Galar, Nessa, diera el salto a héroe profesional? El artista “rakeemspoon” (de quien puedes encontrar más trabajo en Instagram) imaginó eso con una versión de Nessa usando el equipo de héroe profesional de Mirko:

Crossover de My Hero Academia y Pokémon

Nessa no sería una de las únicas líderes de gimnasio que encajaría perfectamente en My Hero Academia, pero definitivamente una de las más geniales si este fan art es algo por lo que pasar. Si bien aún no ha habido una colaboración oficial entre las dos franquicias de anime, definitivamente sería muy interesante verlo en todo tipo de crossovers. ¿Qué opinas?