My Hero Academia y Naruto SE FUSIONAN, ¿Cómo lucen los personajes ahora?

My Hero Academia se ha convertido en una de las series de shonen más grandes, independientemente de sus formas. Desde el papel hasta la televisión, la historia centrada en el héroe ha ganado millones de admiradores en todo el mundo, y eso ha hecho que muchos de ellos llamen a Izuku Midoriya el nuevo Naruto Uzumaki.

Gracias a un fanático, los internautas pueden ver cómo se vería Izuku si entrara al Mundo de la Aldea escondida entre las hojas.

Naruto se ha catalogado como una de las series de anime más famosas en la historia

My Hero Academia y Naruto

En Instagram, el artista Mario_Digital_Art hizo que los fanáticos se entusiasmaran con su versión de Izuku.

El fanático decidió que era hora de traducir el disfraz de héroe habitual del niño en uno que se adapte a Hidden Leaf Village.

Recurrió a Naruto Shippuden para el cambio de imagen inspirado, y decidieron revisar Ochaco mientras lo hacían.

Puedes ver la pareja a continuación en toda su gloria ninja. Izuku está de pie a la izquierda con una diadema de hoja oculta atada firmemente a su cabeza.

El exceso de tela de la banda se muestra volando detrás de su cabeza, e imitan las largas orejas que luce el traje habitual de Izuku. En cuanto al resto de su atuendo, se basa en el aspecto de dos piezas que usó Naruto después de entrenar con Jiraiya durante años.

La única diferencia aquí se reduce al color, ya que Izuku ha mantenido su motivo verde y negro.

En cuanto a Ochaco, la niña está canalizando a Sakura Haruno con su combo de falda y falda. Se puede ver a la heroína luciendo una blusa sin mangas verde oscuro y pantalones cortos de motorista. Al igual que Ron, Sakura tiene una falda rosa sobre sus pantalones cortos que se abre, y hace juego con los tirantes de sus codos.

Este cambio de imagen estelar hace que los fanáticos de My Hero Academia imaginen cómo encajaría el resto de la Clase 1-A en el Mundo de Naruto.

Bakugo encajaría con Sasuke siempre y cuando no termine dejando la aldea como lo hizo el Uchiha.

Shikamaru e Iida son bastante similares, mientras que Todoroki seguramente vibraría con Gaara. No hay duda de que All Might y Jiraiya se llevarían bien, y si sabes algo sobre Aizawa, entonces sabes que Kakashi es su doble ninja perfecto.