My Hero Academia tiene a Deku y Bakugo listos para su manga spin-off

Desde el comienzo de My Hero Academia, el protagonista Deku "Izuku Midoriya" y su mejor amigo de la infancia, Katsuki Bakugo, siempre han tenido una relación difícil. No necesariamente rivales, pero tampoco amigos, los dos tienen una alianza complicada.

Aunque la hostilidad siempre ha venido del lado de Bakugo, los capítulos recientes de la serie de manga y anime han mostrado a este joven héroe bajo una luz más sana. Podría ser que los dos finalmente estén trabajando hacia una dinámica más cooperativa.

Sin embargo, ese no parece ser el caso actual en la próxima serie de Shonen Jump titulada My Hero Academia: Team-Up Missions Vol 1. La Verdad Noticias te comparte más información y curiosidades de ambos personajes a continuación.

Bakugo y Deku de BNHA (Foto - BONES)

My Hero Academia: Team-Up Missions

Boku no Hero Academia ha tenido una buena cantidad de series spin-off, desde Vigilantes hasta My Heroine Academia. El título de esta nueva adición de manga es un tributo a un nuevo programa centrado en el equipo (TUM) presentado por el pro-héroe All Might.

Seguirá a los estudiantes de la UA a medida que comienzan a embarcarse en misiones como parte de este programa. El volumen 1 se centrará específicamente en un equipo poco probable entre Deku y Bakugo. Para complicar aún más las cosas, el héroe profesional a cargo del equipo puede sorprender.

Con la trama de este lanzamiento tan fuertemente centrada en la relación entre Midoriya y Bakugo, así como la insinuación de que esta es su primera misión, los nuevos lectores pueden asumir que Team-Up Missions se establece antes de las actualizaciones más recientes de BNHA297 dentro de la serie principal.

My Hero Academia: Team-Up Missions (Foto - Shueisha)

Si bien es posible que todavía no sean un equipo perfecto, los dos han logrado grandes avances en su relación, incluso protegiéndose el uno al otro bajo su propio riesgo. Esta sensación de explosión del pasado será una pausa de contenido refrescante, después de un final desgarrador de uno de los arcos más dramáticos de la serie shonen hasta ahora.

Dejando a un lado la competencia amistosa, la nueva serie podría proporcionar una plataforma para muchos enfrentamientos tan esperados entre personajes que aún no se han visto dentro de la serie original. Los fanáticos del manga han pedido que se formen equipos entre todos los personajes / héroes profesionales de UA posibles.

El lanzamiento de Team-Up Mission podría ser exactamente lo que la franquicia de Kohei Horikoshi necesita para explorar nuevas relaciones y dinámicas de personajes que aún no han podido encontrar el lugar para desarrollarse.

Si bien Midoriya y Bakugo han estado en el centro de la serie desde su lanzamiento, la nueva serie puede brindar a los lectores más contenido saludable presentado en capítulos recientes. Después de todo, BNHA se prepara para estrenar su quinta temporada de anime.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Con tanta tragedia ocurriendo en la serie principal, el primer volumen de este spin-off será un buen descanso para los fanáticos de My Hero Academia que quieren ver más de sus personajes favoritos sin el intenso drama y la emoción que acompaña a la serie principal.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!