My Hero Academia tendrá un retraso en su manga debido al Covid-19

Los primeros rumores señalaron que el manga de My Hero Academia, de repente se tomaría un descanso del próximo número de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha. Ahora, la editorial confirmó que el próximo capítulo se retrasará debido a complicaciones causadas por la pandemia de Covid-19.

Manga de My Hero Academia retrasado por Covid-19

Esta decisión se tomó para continuar practicando el distanciamiento social y proteger mejor la salud de sus colaboradores. Además, el manga está pasando del trabajo analógico al digital y remoto. Este cambio en el proceso es lo que llevó a esta demora, ya que el manuscrito del capítulo 278 ahora se lanzará el 20 de julio; en lugar del 12 de julio.

La declaración de Shueisha se encuentra en la cuenta oficial de Twitter de Boku no Hero Academia y dice lo siguiente: “My Hero Academia no aparecerá en el Weekly Shonen Jump No. 32 (lanzado el 13 de julio). Lamentamos mucho los lectores que están buscando para reducir el riesgo de infección por el nuevo coronavirus…”

Y continúa mencionando que: “Debido al cambio, tomó mucho tiempo completar el manuscrito, y se hizo difícil publicarlo en WJ32, por lo que decidimos ponerlo en pausa. También nos disculpamos por no poder anunciar la pausa en el último número, ya que estábamos trabajando tan duro como pudimos para publicarlo. El próximo número será el tema combinado WJ33 / 34, que se lanzará el 20 de julio”.

Otros retrasos en series de manga

Este cambio de analógico a digital, ha destacado con otros títulos de manga en la revista y uno de ellos es One Piece de Eiichiro Oda. Pero afortunadamente para los fanáticos, este retraso no es una gran pausa ya que el Capítulo 278 de la serie debutará la próxima semana junto con todos los otros lanzamientos semanales programados. De igual forma, el título de Haikyuu! por Haruichi Furudate se suma a estas nuevas fechas.