My Hero Academia revela un hecho importante sobre los “Quirks”

La gran batalla culminante de My Hero Academia del War Arc, ha tomado un extraño giro al pasado. Mientras los poderes de One For All y All For One siguen surgiendo de Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki (respectivamente), los dos chicos se han visto consumidos por sus poderes.

¡Spoiler! Más específicamente, Deku y Shigaraki se han visto atrapados en la influencia de los poseedores anteriores de sus “Quirks” (peculiaridades), con esas almas librando su propia batalla en el plano mental y espiritual de la existencia.

Es en esa batalla espiritual, que aprendemos un hecho nuevo e impresionante sobre las peculiaridades de My Hero Academia. Después de todo, el creador Kohei Horikoshi se ha guardado datos que podrían cambiar las cosas en el anime.

Sobre My Hero Academia Capítulo 287

En este “mundo espiritual”, Tomura Shigaraki está siendo rehén del usuario original de All For One, que ha secuestrado el cuerpo defectuoso de su protegido en un intento de robar el poder de Izuku One For All. Mientras tanto, Deku está siendo custodiado por los usuarios anteriores de OFA, liderados por Nana Shimura, la abuela superhéroe de Shigaraki.

El anterior All For One, no puede evitar compartir algunos conocimientos sobre las peculiaridades que aprendió en su trabajo con el doctor “loco” Garaki (también conocido como Ujiko): "Así como los órganos y las células albergan una especie de recuerdos, cada factor peculiar contiene una conciencia: la individualidad de quien la maneja, por así decirlo".

Esa nueva dinámica clave sobre las peculiaridades no se deja simplemente al aire libre para su interpretación; All For One explica rápidamente cómo la conexión de la conciencia peculiar hace que los poderes de AFO y One For All sean realmente algo único:

"Mis parientes de sangre también, mi hermano pequeño, que tenía el poder de otorgar su propia peculiaridad a otro, también podía entrometerse directamente en las peculiaridades. Cuando su peculiaridad original se mezcló con la de acumular energía, el poder resultante se convirtió en un cohete para llevar consciencia para las generaciones futuras”, menciona AFO.

Este spoiler sobre las peculiaridades y su conexión con All For One y One For All trae muchas cosas sobre la mitología central de My Hero Academia en un enfoque más claro. Explica por qué OFA viene con la conciencia de sus usuarios anteriores, al mismo tiempo que abre la puerta a algunas verdades más oscuras.