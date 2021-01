My Hero Academia revela un SECRETO sobre el primer disfraz de Deku

Deku se ha ganado su lugar como protagonista de My Hero Academia una y otra vez, heredando el Quirk of One For All de su héroe All Might, pero la primera vez que se puso un disfraz hizo que los fanáticos se rascaran la cabeza por su idea para un traje de superhéroe.

Muchos fans dijeron que lucía ridículo, pero finalmente se ha revelado un dato interesante sobre el atuendo de Deku en el anime. Aunque Midoriya Izuku mantuvo el esquema de color general del traje original, desde entonces ha rechazado varios de los elementos más ridículos del traje que intentaba rendir homenaje a All Might de varias maneras extrañas.

Un usuario de Twitter compartió el hecho poco conocido de que el disfraz original de Midoriya solo costó alrededor de cuatrocientos dólares ($400 USD), lo cual es especialmente impactante considerando que Deku tuvo lo mejor de lo mejor para trabajar en su atuendo y terminó con un traje que dejó a los fanáticos algo desilusionados.

Sobre el traje Alpha de Izuku

El primer traje Alpha de Deku lo hacía parecer un conejo verde, ya que intentaba honrar a su mentor con una extraña combinación de opciones de diseño. El traje original de Midoriya venía con una máscara extraña que tenía una sonrisa gigante como una máscara facial, así como extensiones extrañas que parecen orejas de conejo.

Con el paso del tiempo, Izuku adaptó su atuendo y ha cambiado con ligeros ajustes, aunque la parte de la máscara del disfraz se ha abandonado casi por completo. La Verdad Noticias te recuerda que podrás ver a Deku con su traje Gamma en la quinta temporada de anime que se estrena el 27 de marzo de 2021.

A medida que Midoriya aprende cómo aprovechar mejor la peculiaridad de One For All en My Hero Academia, esperamos que su equipo de lucha contra el crimen cambie más con el tiempo hasta que finalmente haya alcanzado el estatus de "Símbolo de la paz".

