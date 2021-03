My Hero Academia revela tener historia original en su tercera película

My Hero Academia sorprendió a los fanáticos a fines del año pasado, cuando presentó un trío de imágenes misteriosas en sus diversas cuentas de redes sociales con nuevos looks para Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki.

Más tarde se confirmó que estos carteles teaser eran de hecho el primer vistazo al tercer largometraje animado de la franquicia, pero había tantos misterios provocados por estas imágenes. No solo eso, sino que había una gran frase teaser que acababa de echar más leña al fuego con:

"Él se encontrará con los 'Tres mosqueteros"

No ha habido actualizaciones significativas para la película desde ese anuncio inicial, pero esa sequía aparentemente terminará pronto con el próximo evento especial para My Hero Academia celebrando el quinto aniversario del anime.

Promocional de My Hero Academia THE MOVIE 3

Parece que veremos más de esta próxima película, y una actualización de su sitio web muestra más de la historia original de la película, al igual que las dos primeras películas: Two Heroes y Heroes Rising.

¿De qué trata la nueva película?

Si bien no hay detalles concretos para la próxima tercera película que figura en el sitio web especial del quinto aniversario, sí la enumera con una "historia original que solo se puede ver en esta película".

¿La película 3 de My Hero Academia es canon?

Parece que, al igual que las dos primeras películas, esta nueva película no adaptará el material directamente del lanzamiento del manga original de Kohei Horikoshi. Por lo tanto, es seguro pensar que el largometraje de anime no será completamente canónico.

Two Heroes y Heroes Rising encajan en el canon en ciertos puntos de la serie principal, pero no tienen ninguna relación real con los eventos antes o después de que tengan lugar las respectivas películas. Eso no significa que sean menos agradables, pero los fanáticos que esperan ver este vínculo con la serie principal podrían sentirse decepcionados.

Por otra parte, dependiendo de en qué parte de la serie se desarrolle esta película, los elementos que ya hemos experimentado se desarrollarán aún más. La Verdad Noticias te recuerda que la tercera película de My Hero Academia está actualmente planificada para su estreno este verano en Japón.

