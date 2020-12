My Hero Academia revela la nueva forma de látigo negro de Izuku

My Hero Academia ha revelado la próxima evolución de los crecientes poderes de Izuku Midoriya. En este caso, Izuku estrena una nueva forma de su ataque Black Whip, uno de los muchos poderes adicionales otorgados a Deku a través de su conexión con One For All y sus usuarios anteriores.

Izuku estrena su nuevo ataque Black Whip en el último capítulo del manga de My Hero Academia, ¡y ciertamente es un momento sorpresa!.

Se ha revelado constantemente que Izuku se sometió a un nuevo entrenamiento intensivo para prepararse para la guerra que se avecinaba, y una parte de ese entrenamiento se mantuvo impregnada de misterio: hasta ahora.

Mientras los héroes profesionales y los niños de la clase 1-A continúan su batalla culminante con el nuevo ejército de la Liga de Villanos, uno de los eventos principales ha sido el psicópata pirocinético Dabi enfrentándose a su hermano Shoto y su padre Endeavour.

Izuku revela una nueva forma de ataque.

¿Qué pasará en el nuevo capítulo de My Hero Academia?

Dabibeen no solo los ha atacado físicamente, también los ha estado atornillando (y a todo Japón) con la revelación de que es Toya Todoroki. A medida que la batalla se intensifica en el Capítulo 293 de My Hero Academia, Dabi casi incinera a Shoto en un abrazo fraternal. Lo único que salva a Shoto (y los corazones de los fanáticos) es una intervención de último minuto de Izuku.

Midoriya se las arregla para llevar a Shoto a una distancia segura de Dabi, usando Black Whip para atrapar al villano loco. Sin embargo, la gran batalla de Deku con Tomura Shigaraki (donde sus respectivos poderes One For All y All For One aumentaron exponencialmente) ha dejado el cuerpo del joven descompuesto por sus poderes.

¡Afortunadamente, Izuku recibió un entrenamiento útil de Froppy, sobre cómo disparar Black Whip desde su boca!.

Froppy tiene poderes basados en la rana como su peculiaridad, incluida una lengua larga y adhesiva. Con el entrenamiento, Froppy se ha vuelto mucho más inteligente y ágil en el uso de sus poderes, ganándose su lugar como una de las estudiantes destacadas de la Clase 1-A (y una de las favoritas de los fanáticos).

Un flashback de antes de la guerra nos mostró cómo la Clase 1-A se estaba entrenando para prepararse para la guerra que se avecinaba, incluido Izuku acercándose a Froppy con una agenda misteriosa. Ahora sabemos lo que estaba pensando Deku: cómo continuar usando sus poderes, incluso después de que sus extremidades cedieran, al usar One For All.

Una cosa que continuamente impresiona a los fanáticos (y a los otros héroes de My Hero Academia ) sobre Izuku Midoriya es la forma en que el joven se adapta en el uso de sus poderes.

A pesar de que su cuerpo es mucho más frágil que el de su mentor All Might, Izuku ha encontrado nuevas e inteligentes formas de utilizar los poderes de One For All, para no solo sobrevivir, sino superar sus límites.

Desarrollar un "estilo Froppy" para Black Whip es solo la última adición asombrosa a su conjunto de poderes.

