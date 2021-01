My Hero Academia revela la condición actual de Bakugo y Shoto

El Arco de Guerra de My Hero Academia ha llegado a su fin, con los héroes obteniendo una victoria vacía contra las locas fuerzas de Shigaraki y sus decenas de miles de seguidores, y el último capítulo nos da una mirada al estado actual de dos de los héroes más golpeados de esta última saga, Katsuki Bakugo y Todoroki Shoto.

Si bien las lesiones de Bakugo eran mucho más físicas, las de Shoto definitivamente eran más emocionales, ya que se reveló que la identidad de Dabi era el hermano mayor del héroe que empuñaba el fuego y el hielo, así como el hijo del héroe número uno actual Endeavor.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de My Hero Academia, Capítulo 298, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en un territorio de spoiler serio.

Foto: Shuiesha - My Hero Academia

Spoilers de My Hero Academia continúan

Los héroes de Boku no Hero Academia están sanando sus heridas y llorando a sus muertos, como la maestra de UA Academy, Midnight. Bakugo sufrió algunas heridas locas mientras intentaba ayudar a Midoriya, siendo empalado durante su asalto a Shigaraki, quien estaba usando sus nuevas habilidades como heredero del todopoderoso Quirk de All For One.

Afortunadamente, parece que Bakugo ha vuelto a la normalidad, irrumpiendo en el hospital para intentar conocer el estado de muchos de sus amigos y especialmente la condición en coma de Deku. Shoto Todoroki está lidiando con la revelación de que su hermano mayor es uno de los villanos más grandes del mundo en la actualidad, junto con su familia para brindarle un gran apoyo emocional.

Mientras Todoroki se sienta en su cama de hospital tratando de enfrentarse a las revelaciones que aprendió durante el Arco de la Guerra, comienza a darse cuenta de que Endeavor no tiene el poder necesario para derrotar a su hijo mayor y que Shoto tendrá que asumir cuidado de su hermano personalmente.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

Bakugo y Todoroki pueden estar bien, pero Midoriya aún no ha despertado en el capítulo 298 de My Hero Academia. Además del estado de los estudiantes, también fuimos testigos de los estados actuales de Gran Torino y Eraserhead, que también lograron salir con vida del Arco de Guerra, ¡aunque a Aizawa ahora le falta una pierna!

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!