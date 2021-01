My Hero Academia regresa a Stain, Overhaul y más villanos al manga

My Hero Academia adelanta el regreso de Hero Killer Stain, Overhaul y más con el capítulo más nuevo de la serie. Aunque el manga estuvo inmerso en una guerra total durante la mayor parte de 2020, parece que los eventos no se están calmando a medida que continúan las sacudidas del status quo con el capítulo más nuevo.

Porque si bien la guerra fue dura en ambos lados del conflicto, All For One se está aprovechando del caos de la lucha para promulgar la siguiente fase importante de su plan, que es liberarse de la prisión. ¡Advertencia de spoilers adelante! La Verdad Noticias te recomienda ponerte al día con Boku no Hero Academia.

El regreso de villanos en My Hero Academia

Cuando All For One fue colocado por primera vez en la súper prisión del Tártaro, parecía que no estaba seguro de su derrota ante All Might en su presunta confrontación final. Como se revela en el capítulo 297 de My Hero Academia, su actitud simplista hacia todo el calvario se debió a que confiaba en que saldría del Tártaro.

Deku vs Muscular en My Hero Academia

Y al hacerlo, también se liberaron villanos como Hero Killer Stain, Overhaul, Muscular, Kurogiri y más en el proceso. All For One continúa tomando el control del cuerpo de Shigaraki mientras lidera un ejército de Nomu en la prisión de Tartarus.

Al pasar fácilmente a través de esas defensas, All For One activa una peculiaridad EMP que desactiva las restricciones y cerraduras en toda la prisión. Durante todo esto, aquellos que también están en la prisión también pueden escapar de sus celdas.

Si bien no podemos vislumbrar a todos los prisioneros liberados, la serie se burla de que veremos villanos como Overhaul (quien pensó que solo se reunirá con su jefe), Moonfish, Muscular, Kurogiri (que todavía ha sido desactivado como cuando Aizawa lo había visto antes), e incluso Hero Killer Stain en acción una vez más en la serie shonen.

Pero hay un problema en su escape, porque All For One también ha logrado liberarse. Con AFO escapando del Tártaro y esencialmente construyendo un nuevo y poderoso ejército de villanos con esta fuga en el manga, incluso si Overhaul y Stain de alguna manera regresan a la pelea, será bajo un status quo completamente nuevo en My Hero Academia.

