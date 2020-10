My Hero Academia recuerda una importante regla de One For All

Los últimos capítulos de My Hero Academia, se enfocaron en explicar más misterios de One For All y All For One. Los dos portadores actuales de los poderes, Izuku Midoriya y Tomura Shigaraki (respectivamente), se han perdido en manos de las entidades vivientes dentro de OFA y AFO.

A medida que la pelea se ha movido a un plano de batalla mental o espiritual, el manga ha confirmado una vez más un detalle clave del poder de One For All y cómo puede, o no puede, transmitirse a otras personajes ¡Advertencia de spoilers!

En el capítulo 287 de My Hero Academia, Izuku y Shigaraki se enfrentan en el reino de OFA. Deku está respaldado por el poder del usuario de OFA Nana Shimura y el usuario original del poder. El villano se encuentra poseído por la conciencia de All For One.

El propósito del enfrentamiento es simple: All For One ha invadido el reino de One For All para robar el poder de una vez por todas. Sin embargo, a pesar de un gran esfuerzo por parte del villano, no puede quitarle este poder a Deku.

La revelación clave en este capítulo proviene del mismo All For One, quien explica que las peculiaridades no son solo superpoderes, sino que contienen parte del espíritu de su portador. En La Verdad Noticias recordamos el inicio de la serie, cuando All Might mencionó algo similar.

Spoilers de My Hero Academia continúan

“Al igual que los órganos y las células, estas albergan una especie de recuerdos”, explica All For One. “Cada factor peculiar contiene una conciencia, la individualidad de su portador, por así decirlo”. ¿Entonces el villano puede robarse a la fuerza OFA? La respuesta es no.

En el caso de OFA, las conciencias vivas combinadas de sus usuarios impiden que All For One simplemente tome el poder, como tantas otras peculiaridades que el villano ha robado. One For All de Boku no Hero Academia tiene que otorgarse verdaderamente a una persona.

Foto: Shonen Jump

Sin embargo, como cualquier regla, hay una advertencia: la fuerza de la voluntad y la ira de Tomura Shigaraki es suficiente para dominar las leyes de OFA y afectar su reino. En última instancia, el poder de los usuarios como Nana, es suficiente para expulsar a los intusos.

Después, OFA parece tener un vínculo más completo con Deku. Sabemos que tenemos una confirmación adicional de que este Quirk es un poder viviente, que puede llevar la conciencia hacia adelante a través de generaciones.

¿Ccómo evolucionará el poder ahora que está totalmente sincronizado con Izuku? ¿Qué puede suceder si la intensidad emocional y el poder de Tomura Shigaraki se aplican por completo para desviar el poder? Eso es suficiente intriga para impulsar a My Hero Academia mucho más allá de esta guerra.