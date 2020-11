My Hero Academia recibe un adorable cosplay de Mirko (FOTOS)

Uno de los nuevos héroes favoritos de los fanáticos de My Hero Academia es definitivamente la Rabbit Hero conocida como Mirko, que se ha hecho un nombre tanto en el anime como en el manga creado por Kohei Horikoshi. ¡Ella es la pro hero número 5!

Ahora, un fanático y cosplayer ha capturado perfectamente el aspecto de el héroe, así como la personalidad amante de la diversión y la lucha. Aunque Mirko no ha aparecido en el anime tanto como lo ha hecho en el manga, especialmente durante el último War Arc, se ha mantenido como una de las favoritas de los fans que siguen a UA Academy.

Mirko en My Hero Academia

¡Advertencia de spoilers para fanáticos solo de anime! En los últimos capítulos del manga de My Hero Academia, la guerra ha estado en pleno apogeo entre los héroes y villanos del mundo que hizo de la Clase 1-A un nombre familiar entre los fanáticos del anime.

Mirko ha sido una superestrella de la batalla, perdiendo miembros en un intento por derribar los nefastos planes de Shigaraki, el High End Nomu y su ejército de súper villanos que tiene más de cien mil hombres. Incluso hemos conocido parte de su pasado en el spin-off de MHA: Vigilantes.

Aunque Mirko no ha podido contribuir mucho en la batalla actual contra el heredero de All For One gracias en parte a sus heridas, estamos cruzando los dedos para que salga viva del Arco de la Guerra y pensamos lo mismo para el resto de los nuevos héroes como Deku.

Sobre el cosplay de Mirko

La artista de Instagram, Straw Hat Lexi, compartió su impresionante versión del Rabbit Hero de Boku no Hero Academia, capturando perfectamente la apariencia y la personalidad del personaje con su interpretación. La Verdad Noticias te comparte el cosplay aquí:

Actualmente, My Hero Academia: Vigilantes está haciendo un viaje al pasado para mostrar los años de adolescencia de Mirko y otros héroes como Eraserhead junto con Fat Gum, revelando que ella era bastante problemática antes de haber ascendido al nivel de superhéroe profesional como vemos en el anime.