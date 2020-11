My Hero Academia prepara una gran batalla para despedir el arco de guerra

El gran arco de guerra de My Hero Academia parece estar (por fin) llegando al punto climático de la batalla del evento principal, entre Tomura Shigaraki y su rival Izuku Midoriya. Esa batalla ha llevado a los dos poderes principales, el benevolente One For All y el nefasto All For One, chocando más fuerte que nunca.

En medio de ese caos, hemos aprendido algunas revelaciones impactantes sobre los respectivos poderes de OFA y AFO, y su historia: nuevos detalles que podrían cambiar la naturaleza de My Hero Academia para siempre. Pero primero, tenemos que ver quién saldrá vivo.

My Hero Academia 289 ¡SPOILERS!

Este arco del manga My Hero Academia se ha centrado en dos feroces escenarios de batalla: la lucha principal entre Shigaraki y Deku (con Bakugo, Endeavour, Shoto y algunos de los mejores héroes profesionales a un lado).

El segundo escenario es la batalla para frenar el avance de Gigantomachia. Este miembro de la Liga de Villanos es un enorme monstruo, que solo vive para un objetivo: servir y proteger a su amo, All For One.

Gigantomachia ha pasado varios capítulos desgarrando la extensión de tierra entre donde está estacionado el ejército del Frente de Liberación Paranormal de la Liga, hasta el centro de investigación de la montaña, Shigaraki del tanque de aumento de poder del Doctor Garaki.

Ahora esas dos amenazas masivas finalmente están colisionando, ya que el capítulo 289 termina con Gigantomachia finalmente alcanzando la posición de Shigaraki. El tipo grande tampoco está solo: la Liga de Villanos de Shigaraki y tenientes del PLF están cabalgando a lo largo del gigante de vuelta y están listos para contraatacar a los héroes.

Esta batalla final en el War Arc de Boku no Hero Academia parece que podría ser algunos de los enfrentamientos épicos que los fanáticos estaban esperando, especialmente en un aspecto principal. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de forma gratuita en Manga Plus.

Foto: Shueisha

¿Qué pasará al final del arco?

Dabi, Endeavour y Shoto Todoroki están a punto de encontrarse en el mismo campo de batalla, lo que podría resultar en que alguna teoría de los fanáticos de larga data finalmente se confirme o se desacredite por completo para siempre.

Los buenos tienen sus propios refuerzos en forma de Iida Tenya de Clase 1-A que llega a la escena para advertir de Gigantomachia; lo respalda el miembro de "Big 3" Nejire Hado, quien es el último miembro del trío para obtener un gran momento de atención en una batalla.

Por supuesto, estamos hablando de My Hero Academia, por lo que esta configuración climática podría ser una pista falsa. Shigaraki está bastante desgastado y lesionado, lo mismo ocurre con Deku, Bakugo y Endeavour. Gigantomachia puede proporcionar a Shigaraki y a los líderes del PLF un medio apresurado de retirada, como All For One ha aconsejado.