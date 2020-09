My Hero Academia: ¿por qué Bakugo está ayudando a Izuku?

My Hero Academia ha estado muy ocupado últimamente con Shigaraki, ya que el villano ha llevado su reinado a un nuevo nivel. El manga lo ha seguido minuciosamente en este arco, ya que el malo arrasó una ciudad, mató a miles de personas y sumió al país en el caos, algo que se espera pronto ver en el anime.

Lo único que se interpone en su camino en este momento es Izuku, y mientras Bakugo vigila a su amigo en la batalla, una actualización informó a los fanáticos sobre cómo se siente por el héroe de pelo verde.

¿Por qué Bakugo lo está ayudando en My Hero Academia?

La actualización llegó en el capítulo 284 por cortesía de un flashback. Los fanáticos fueron llevados atrás en el tiempo hasta cuando el poder Blackwhip de Izuku se manifestó por primera vez y él necesitaba entrenamiento lo antes posible. Resulta que Bakugo pasó mucho tiempo ayudando a Izuku con su poder, y las cosas se ponen tensas entre él y All Might cuando se mencionan los secretos sobre One For All.

Al fin se reveló por qué Bakugo está ayudando a Izuku en My Hero Academia

"Estoy preocupado por él. Tú también. Él solo ... en el fondo, no se toma en cuenta a sí mismo, ya sabes", dice All Might antes de continuar.

En cuanto a Bakugo, es el primero en admitir algo sobre el poder secreto de Izuku que lo siente incómodo. "Algo no se siente bien. Me dan ganas de mantenerlo a distancia", admite el chico explosivo.

Este miedo y preocupación se unieron para empujar a Bakugo a ayudar a Izuku. Sin embargo, hay más que eso. Bakugo quiere ayudar a Izuku porque se preocupa por su compañero de clase.

Los amigos de la infancia pueden tener un pasado feo en el manga My Hero Academia, pero ya no se puede negar el cuidado de Bakugo por Izuku. Y con Shigaraki amenazando con matar al niño, puedes ver por qué Bakugo está tan decidido a terminar esta redada lo antes posible.

Al parecer Bakugo ha intentado proteger a Izuku en My Hero Academia

¿Le sorprende el cambio de rumbo de Bakugo hasta ahora en el manga? ¿Crees que alguna vez podrá redimirse? Comparte tus opiniones con nosotros en la sección de comentarios.