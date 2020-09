My Hero Academia nos recuerda por qué Shigaraki no es invencible ¡OMG!

ADVERTENCIA: El último capítulo de My Hero Academia muestra a “Izuku Midoriya” Deku aprovechar más el poder de One For All, para poder oponerse a Tomura Shigaraki. Esto pertenece al capítulo 283 del manga, así que es territorio de spoilers.

My Hero Academia 283: ¡Spoilers!

El evento Raid Arc de la Guerra de Liberación Paranormal de Boku no Hero Academia, ha visto a Shigaraki pasar por un proceso que ha aumentado sus temibles poderes, más que los de cualquier otro villano antes que él.

Con una mente clara y una visión singular de propósito, Shigaraki ahora está listo para acabar con todo el sistema de héroes profesionales, e incluso el poder de héroes como Endeavour y Eraserhead no ha sido suficiente para detenerlo.

Sin embargo, un detalle en el último capítulo de My Hero Academia nos recuerda que este villano no es invencible. El enfrentamiento de Deku vs Shigaraki se interrumpe, cuando el cuerpo del antagonista literalmente comienza a destrozarse por las costuras.

El líder villano está perplejo por la repentina interrupción de sus poderes casi omnipotentes. Las mejoras de su cuerpo lo hacen tan duradero como All Might, y después de casi matar a Shoto Aizawa (y dejarlo lisiado), el efecto de borrador se ha neutralizado.

Según todas las cuentas, Shigaraki debería ser invulnerable, pero sus poderes no son lo que deberían ser. El darse cuenta de su debilidad rápidamente hace que el villano le haga a Deku una pregunta crucial: ¿Cuál es la fecha de hoy?

¿Qué pasó antes en el manga?

Si no lo recuerdas, el prólogo de la Guerra de Liberación Paranormal y su Arco de Incursión vio al científico loco de All For One, el Dr. Ujiko, poner a Shigaraki en un proceso de mejora insoportable que impulsó su peculiaridad de desintegración; desbloqueó la peculiaridad All For One latente dentro de él.

Esto fortaleció su cuerpo con fuerza y le dio una durabilidad tipo All Might. Se suponía que Shigaraki se sometería a ese proceso durante bastante tiempo, pero el procedimiento se interrumpió cuando la “Rabbit Hero” Mirko irrumpió en el laboratorio de Ujiko y pateó el tanque de estasis del villano en pedazos.

Mirko también aparece en el capítulo 283 de My Hero Academia, luego de casi un mes de no tener novedades de ella. Este momento del manga, también es uno que le recuerda a Shigaraki que nunca completó su procedimiento por completo.

Foto: Viz Media

Como Boku no Hero Academia nos recuerda en el capítulo 283, Shigaraki estaba solo en un 75% completo con su proceso de transformación antes de que Mirko lo pateara. Deku se da cuenta en ese momento, de que el villano ahora es como él:

“Aferrándose a un poder que su cuerpo no puede soportar por completo”

Ahí radica la respuesta a la pregunta que los fanáticos se han estado haciendo durante semanas: ¿Cómo puede Deku esperar vencer a Shigaraki? En este momento, Shigaraki tiene una gran desventaja, mientras que Izuku está aumentando rápidamente el poder en su uso de One For All y sus habilidades secundarias.

Ese nuevo equilibrio de poder, coloca a los dos rivales en un terreno mucho más equitativo y prepara a los fanáticos para un enfrentamiento final que en realidad puede ofrecer una batalla emocionante. My Hero Academia está en producción en la temporada 5 del anime.