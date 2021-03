My Hero Academia le dará a Deku una última reunión con One For All

Los capítulos más recientes de My Hero Academia han comenzado a explorar las consecuencias de la guerra masiva entre héroes y villanos, e Izuku Midoriya (Deku) es probablemente uno de los más dañados después de la pelea.

Al mismo tiempo, la pelea también pareció darle algunos aumentos importantes en el poder, ya que sus habilidades de One For All chocaron con las de Tomura Shigaraki, y el empujar y tirar de sus dos peculiaridades masivas hizo que ambos progresaran rápidamente en poco tiempo. ¡Advertencia! La Verdad Noticias entrará en territorio de spoilers.

Los capítulos posteriores de My Hero Academia habían mostrado cuánto había avanzado All For One de Shigaraki dentro de su cuerpo, pero parece que el capítulo más nuevo del manga está estableciendo una exploración aún mayor sobre cómo Deku también está cambiando.

One For All será lo principal My Hero Academia

El capítulo 303 de Boku no Hero Academia termina en un suspenso que promete una mirada al próximo nivel de reunión One For All de Izuku con más vestigios del pasado. Durante la lucha contra Shigaraki, Deku rápidamente desbloqueó dos de los poderes extravagantes que se encuentran dentro de OFA.

Si bien había agraciado la habilidad de flotar antes, la pelea lo había empujado al punto en que ahora podía invocarla a voluntad sin mucho problema. Luego desbloqueó una nueva peculiaridad, Danger Sense, a medida que avanzaba la pelea.

Foto: Shueisha - My Hero Academia 303

Hubo una breve mirada al vacío de One For All que reveló que Izuku ahora puede ver completamente al dueño de Float, Nana Shimura. Con esta próxima reunión de One For All, es posible que también conozca al propietario de la peculiaridad de Danger Sense.

Deku ha estado completamente postrado en cama después de la pelea, ya que estaba al borde de la muerte y posiblemente fue el más herido de todos los jóvenes héroes involucrados en la guerra.

All Might está junto a la cama de Izuku cuando el capítulo llega a su fin, y el ex símbolo de la paz puede sentir la versión de sí mismo dentro de One For All reuniéndose para una última plática en el manga creado por Kohei Horikoshi, My Hero Academia.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!