My Hero Academia explica por qué Shigaraki eligió heredar el All For One

La Guerra de Liberación Paranormal no solo ha sido una de las batallas más sangrientas en la historia de My Hero Academia, sino también una de las más emocionales, ya que Shigaraki Tomura pone en la línea por qué ha tomado el manto de All For One y esto supera por mucho lo que ha mostrado en la adaptación de anime.

Con los héroes profesionales que han tenido que luchar con miles de villanos, el antagonista más grande que la vida conocida como Gigantomachia y un cuadro de Nomu de alto nivel, parece que finalmente han ganado la pelea en la batalla, pero el líder de la Liga de Villanos les recuerda que el combate está lejos de terminar.

¡Advertencia! Si aún tienes que ponerte al día con la última entrega de My Hero Academia, capítulo 281, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que nos sumergimos en un territorio de spoiler serio.

Detrás de toda la malicia y el descontento, Shigaraki es un personaje trágico cuya familia resultó irrevocablemente dañada gracias a la carrera de superhéroe de Nana Shimura, la mentora de All Might; pues ella decidió que su familia estaría mejor sin su presencia.

Como consecuencia, Nana dejó de estar involucrada con la familia de Shigaraki, esencialmente abandonando a su hijo para continuar su profesión como luchadora contra el crimen. Esto hizo que el hijo de la ex One For All le guardara un profundo resentimiento a los superhéroes en general; provocando que su familia, incluido Shigaraki, se alejara como resultado.

El pasado de Shigaraki Tomura

En los primeros años de Shigaraki, la activación de sus poderes mató horriblemente a su familia y se convirtió en un huérfano que vagó por las calles, hasta ser engañado por el infame All For One. Creyendo que su vida habría tenido un mejor camino si Shimura lo hubiese criado mejor, Shigaraki explica que ha heredado All For One para derribar el mundo de los héroes.

Ya que el ahora nuevo All For One piensa que su mundo es uno donde los héroes abandonan a sus propios seres queridos en beneficio de extraños. ¡Advertencia de un mega spoiler! Shigaraki, a quien los héroes pensaban derrotado, pudo desatar su rabia y en el proceso, quitarle la vida al mentor de Deku, Gran Torino.

Matando al héroe anciano y aparentemente robando su Quirk, Shigaraki fue asaltado por los héroes que buscan poner fin a la Guerra de Liberación Paranormal de una vez por todas. ¿Qué piensas del pasado de Tomura? El 30 de agoto se estrena el capítulo 282 de My Hero Academia.