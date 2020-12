My Hero Academia explica los planes de SPOILER para superar a Shigaraki

El arco de guerra de My Hero Academia se está acercando a su final, con la batalla entre All For One y One For All aparentemente habiendo llegado a su fin por ahora entre Midoriya y Shigaraki, pero el papel del primero en el futuro parece tener mucho más trabajo.

Con los villanos del Frente de Liberación Paranormal aparentemente incapaces de derrotar a los héroes y cambiar el mundo a sus caprichos, es interesante ver cómo progresará el futuro de héroes y villanos en el manga / anime de Boku no Hero Academia.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de My Hero Academia, el Capítulo 295, es posible que desees mantenerte alejado del resto de este artículo, ya que en La Verdad Noticias nos sumergiremos en el territorio de los spoilers.

My Hero Academia: El regreso de All For One

Foto: Shueisha

All For One ha manipulado a Shigaraki durante la mayor parte de su vida, recogiendo al niño tras la trágica llegada de su Quirk en descomposición que asesinó a la totalidad de su familia. ¿Su pasado pudo cambiar si otro héroe lo hubiese cuidado mejor?

Shigaraki Tomura tomó un papel influyente en la Liga de Villanos, se convirtió en el receptor perfecto del poder de All For One, pero al enfrentarse al Quirk, se ha convertido en el cuerpo perfecto para que el villano lo controle. AFO no ha fallecido actualmente, sino que está cautivo luego de su pérdida a manos de All Might.

Está claro que el villano todopoderoso está intentando controlar el mundo a través de su heredero. Como explica All For One, él es capaz de tomar el control del cuerpo de Shigaraki cuanto más sucumbe el joven villano a su odio al mundo y su deseo de eliminar a los héroes.

No hace falta decir que esto funciona excepcionalmente bien para All For One considerando que Shigaraki se ha visto tragado por su propio odio y continuará cayendo por este camino de villanía incluso con el Arco de Guerra avanzando poco a poco hacia su final de la serie Shonen.

La página final del último capítulo insinuaba la idea de que Midoriya podría estar tratando de salvar a Shigaraki de su propio odio, pero con All For One y el joven villano responsable de tantas muertes durante su tiempo, ¿la redención es incluso posible para el antagonista en descomposición?

