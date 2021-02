My Hero Academia explica cómo “murió” Best Jeanist en el manga

My Hero Academia finalmente ha respondido a la pregunta de cómo Best Jeanist fingió de manera convincente su propia muerte. Recordemos que Jeanist se retiró como el héroe profesional número 3, debido a las heridas paralizantes que sufrió luchando contra All For One en la Batalla de Kamino.

Ese estado de reserva lesionado permitió a Jeanist y al pro héroe número 2 Hawks elaborar un esquema arriesgado: fingir la muerte de Jeanist para probar a Hawks como un auténtico villano. La jugada fue clave, para que un héroe profesional se integrara en el nuevo grupo terrorista Paranormal Liberation Front de la Liga de Villanos y así proporcionar información clave para ganar la guerra.

Pero, ¿cómo fingió su muerte Jeanist? Tranquilo, en La Verdad Noticias ahora lo sabemos. ¡Advertencia! Abordaremos spoilers importantes del capítulo 299 del manga My Hero Academia, mismo que puedes leer de forma gratuita en MANGA Plus.

Muerte de Best Jeanist en My Hero Academia

Foto: Shueisha

El nuevo capítulo de My Hero Academia es "Like Those Tragic Tales" y cuenta las cosas desde el punto de vista del propio Hawks. Después de obtener la historia del origen oscuro del héroe profesional en un flashback de sueños, lo encontramos en una escena con Best Jeanist, después de la guerra.

Hawks está rastreando el cabo suelto de quién fue el informante que vendió su verdadera identidad y su oscura historia familiar a Dabi, y Jeanist lo está ayudando a investigar. Durante el viaje, los dos héroes tienen la oportunidad de discutir eventos recientes.

Estos eventos son la forma en la que convencieron a un psicópata astuto y sádico como Dabi de que Hawks eliminó a un compañero héroe profesional superior. Jeanist les está explicando a los fanáticos, que si no fuera por los logros del Hospital Central en tecnología médica para salvar héroes, Hawks podría haber muerto por las heridas que recibió de las llamas de Dabi.

En una pequeña exposición, Jeanist explica que el Hospital Central también ideó el procedimiento que creó el estado de muerte que solía engañar a Dabi y al Dr. Garaki, un procedimiento que, irónicamente, se basaba en el Nomu que tantos problemas ha dado a Deku y los demás estudiantes de UA Academy.

La artimaña era muy necesaria: Dabi hizo que Hawks le trajera el cuerpo de Jeanist para una identificación completa. Pero el villano no quemó el cadáver: Dabi mantuvo el cadáver almacenado en un centro de investigación de villanos, con planes para exhibirlo en un punto clave durante la campaña terrorista.

La táctica de Hawks dio sus frutos, ya que pudo revivir a Jeanist, dentro de las instalaciones, proporcionando más información para los héroes y permitiendo que Jeanist llegara en el momento perfecto para salvar el día en la guerra.

Si nada más, esta historia desde la perspectiva de Hawks y Jeanist solo confirma el hecho de que Dabi es el Joker de esta serie shonen. My Hero Academia está en producción en la temporada 5 del anime y podrás ver el programa en Crunchyroll.

