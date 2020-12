My Hero Academia estrena la emotiva portada de Deku y Bakugo en el MANGA

My Hero Academia es un viaje salvaje, por decir lo menos, y la serie puede hacer llorar a los fanáticos en un abrir y cerrar de ojos. Últimamente, la historia ha traído todos esos sentimientos con la ayuda de Izuku y Bakugo, pero todo eso ha sido un adelanto hasta ahora.

Después de todo, My Hero Academia acaba de lanzar una nueva portada, y el frente del volumen 29 hará que los fanáticos de los amigos lloren lo antes posible. La Verdad Noticias te advierte de spoilers si aún no te has puesto al día con la serie de manga.

Recientemente, la página oficial de Twitter de My Hero Academia compartió la portada cursi con el mundo. La pieza, que se puede encontrar a continuación, arroja luz sobre Deku y Bakugo de la mejor manera. Para mostrar el crecimiento de este último, se revisó una escena del pasado, y muestra a Kacchan extendiendo una mano a Izuku por primera vez en la eternidad.

Mira la nueva portada de My Hero Academia

Como puedes ver, la portada reinventa el momento en que Izuku y Bakugo soportaron cuando eran niños después de que el chico rubio se cayera a un río. En el pasado, a los fanáticos se les ha mostrado este recuerdo, ya que muestra a Izuku deteniéndose y extendiendo una mano hacia Bakugo para que el niño pueda volver a ponerse de pie.

Esta oferta de ayuda irritó a Bakugo hasta el extremo cuando era niño, y rechazó el alcance de Izuku para levantarse solo. Este momento fue un punto de inflexión para la pareja, ya que Bakugo solo se volvió más agresivo a partir de este momento.

Pero en esta portada, el guión está invertido. A los fanáticos de Boku no Hero Academia se les muestra a Izuku de niño extendiendo su mano hacia Bakugo, pero el chico rubio es mucho mayor aquí. Kacchan lleva su traje de héroe habitual, y se le muestra extendiendo su mano hacia Deku con una expresión pensativa.

Deku y Bakugo de My Hero Academia

De hecho, la mirada puede ser considerada tierna por algunos, y muestra lo lejos que ha llegado Bakugo al ver a su amigo. No hace falta decir que la pareja tiene un vínculo tenso entre sí, pero Izuku nunca se ha rendido con Bakugo a pesar de todas las razones que debería tener.

Ahora, parece que Bakugo está listo para reconstruir su amistad rota, y esta portada simboliza el nuevo comienzo de la pareja. My Hero Academia continuará con un nuevo arco del manga y una quinta temporada de anime en 2021.

