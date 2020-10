My Hero Academia estrena el primer tráiler de la temporada 5

Ha llegado el día en que la Clase 1-A y la Clase 1-B se enfrentarán entre sí en el primer tráiler de la quinta temporada de My Hero Academia. El fandom está más que emocionado de tener un vistazo a la siguiente temporada de anime y todo apunta al 2021 como fecha de estreno.

Este primer trailer mostró las dos mejores clases de estudiantes de primer año de UA Academy preparándose para la pelea, está claro que Studio Bones no perdió el tiempo en regresar al mundo de Midoriya Izuku y sus amigos; algo que se ha convertido en uno de los estrenos más esperados.

Por supuesto, como en cada temporada de Boku no Hero Academia, ¡hay un villano misterioso aparentemente esperando entre bastidores! La cuarta temporada de la serie terminó en una especie de suspenso, con Deku aprendiendo más de sí mismo y dejando al descubierto a los predecesores de One For All.

Primer trailer de My Hero Academia 5

La cuenta oficial de YouTube y Twitter de My Hero Academia, compartió el primer avance de la próxima quinta temporada, que aparentemente se lanzará en la primavera de 2021, mostrando algunos looks nuevos para los héroes de la Clase 1-A mientras se preparan para probar sus Quirks contra la Clase 1-B.

La Clase 1-B fue vista por última vez en la cuarta temporada armando una obra divertida durante el Festival Cultural, sin participar en las batallas contra los villanos Gentle Criminal y Overhaul. Sin embargo, parece que la clase del "segundo lugar" tendrá la oportunidad de lucirse contra sus rivales en la quinta temporada. ¡Mira el nuevo póster!

Foto: Studio Bones "My Hero Academia 5"

¿Qué pasó en la cuarta temporada?

Antes de conocer a Nana Shimura y su Quirk “Flotar” con One For All, pudimos ver a los héroes número uno y número dos actuales (Enji Todoroki y Hawks) uniéndose para luchar contra la aterradora creación de la Liga de Villanos: el Nomu de gama alta que casi destrozó la ciudad.

Endeavour consiguió una victoria y dar un gran paso para intentar ocupar el lugar de All Might como el nuevo "símbolo de la paz", está claro que la serie no muestra ningún signo de detenerse en lo que respecta a la acción de ritmo rápido que se ha convertido en un marca registrada de My Hero Academia hasta la fecha.