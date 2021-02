My Hero Academia: escenas que cambiaron a Izuku Midoriya para siempre

El protagonista de My Hero Academia, Izuku Midoriya, comenzó su historia desde un origen bastante humilde, a diferencia de la mayoría de las personas en su mundo, Izuku nació Quirkless.

Izuku pensó que una carrera heroica estaba más allá de él. Por supuesto, terminaría convirtiéndose en un héroe de todos modos, ya que varios dones y desafíos cambiaron para siempre su vida.

El viaje de Izuku aún está en curso, ya que la temporada 5 de My Hero Academia se estrena en primavera, pero por ahora, aquí están las escenas más importantes en el arco del personaje del héroe que le marcaron la vida.

La mayoría de los niños muestran signos de sus Quirks alrededor de los cuatro años, pero cuando Izuku alcanzó esa edad, no mostró nada especial; el joven quedó destrozado cuando escuchó las malas noticias: nació sin ningún don.

Protagonista de My Hero Academia vive una vida de retos

En esta época, no tener Quirkless es inusual e incluso puede atraer el desprecio y la discriminación. Izuku aprendió a lidiar con esta realidad y comenzó a estudiar cuidadosamente los Quirks de otras personas.

Izuku compensó su falta de Quirk siendo una especie de científico, algo que valdría la pena cuando comenzó su propia carrera como héroe estudiantil. Él es la última persona en aceptar Quirks o subestimar su poder.

Izuku siempre idolatró al gran héroe All Might. Para su asombro, tuvo la oportunidad de conocer a su héroe en persona, pero se encontró con algunas sorpresas: All Might estaba perdiendo fuerza.

Izuku se ofreció como voluntario para ser su sucesor y después de un intenso entrenamiento físico durante un año, la mente y el cuerpo estaban listos para poseer el Quirk de One For All.

Izuku estaba decidido a ser aceptado en UA, la principal escuela heroica de Japón . Los requisitos de ingreso de la escuela lo obligaron a él y a otros solicitantes a enfrentarse a muchos robots titánicos en una zona de batalla.

Izuku destruyó un robot masivo con One For All, y aunque no ganó puntos por hacerlo, su acción desinteresada y valiente permitió que Izuku pasara la prueba a pesar de ganar tan pocos puntos.

Así luce el villano Stain de My Hero Academia, cuidado con el ¡spoiler!

My hero academia se ha vuelto uno de los anime más esperados por los fans por eso el nuevo capitulo trajo a un villano que dejó a todos sorprendidos.

Mientras que el anime prepara las cosas detrás de escena para la quinta temporada, el manga ha continuado con un arco impresionante y una sombra oscura se ha asentado, Stain.

Boku no Hero Academia está trayendo de regreso a Stain, para hacer que el próximo arco del manga sea aún más sombrío. La actualización llegó con el capítulo más reciente, el capítulo 300.

Los villanos ahora se están volviendo locos en Japón y parece que Stain se ha unido a ellos en silencio. El capítulo 300 confirmó que Stain pudo salir del Tártaro después de que irrumpieran en la prisión.

¿Qué esperamos de la 5 temporada de My Hero Academia?

La nueva temporada de My Hero Academia, la 5 hasta el momento, tiene a los fans gritando de la emoción, esto tras el segundo trailer de esta nueva emisión.

Este adelanto nos deja en claro que el anime se está poniendo mejor que nunca y parece que estará tan lleno de acción como la temporada 4 de My Hero Academia.

La mayoría de las escenas parecen ser del mismo torneo o evento entre ambas clases de primer año en Boku no Hero Academia y esto dejó a La Verdad Noticias listo para compartirte más del anime.

Se espera más acción en la 5 temporada de este famoso anime.

Aquí te contaremos algunas expectativas para la temporada 5 de My Hero Academia que se han vuelto virales en redes sociales, las cuales esperan con ansias los fans de este anime.

Expectativas de la 5 temporada de My Hero Academia

El fandom de My Hero Academia está emocionado de ver en la 5 temporada cuánto han crecido estos niños y finalmente verlos en acción.

Algo que le dio mucha popularidad al mundo de Kohei Horikoshi, fue el desarrollo de sus personajes como Deku, Todoroki, Bakugo y Uraraka. Especialmente, el debut de los pro héroes como Hawks y Mirko.

Ha habido algunos tonos de drama cada vez que vemos a All Might con Deku últimamente, como si hubiera algo que All Might estuviera posponiendo contar, o más bien confesar.

Han habido algunos momentos en los que personajes como Bakugo mostraron un crecimiento, lo que da esperanzas de que se avecinan cambios en la 5 temporada de My Hero Academia.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de Covid-19 en el mundo? Síguenos en Facebook y mantente informado.