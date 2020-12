My Hero Academia es una tendencia mundial antes del debut del capítulo 296

Cuando se trata de My Hero Academia, el fandom siempre está listo para lo siguiente. Ya sea que estemos hablando de anime o manga, la comunidad está constantemente buscando más noticias, y esas actualizaciones han comenzado a ser tendencia regularmente en línea.

Ahora, parece que el capítulo 296 está de moda en todo el mundo en Twitter, pero no es por la razón que esperas. ¿Quizás es un spoiler que muchos no se esperaban? La Verdad Noticias te revela todo a continuación.

¿Por qué es tendencia My Hero Academia?

Hoy temprano, My Hero Academia superó los feeds de todo el mundo cuando los fanáticos comenzaron a promocionar el capítulo 296. El único problema es que el capítulo no se lanzó hoy. Un feriado en Japón ha mantenido a Weekly Shonen Jump fuera de la imprenta esta semana, por lo que la revista regresará en el nuevo año 2021.

Por supuesto, ese retraso no ha impedido que los fanáticos sean tendencia del próximo capítulo en línea. Eso solo empeoró cuando los supuestos spoilers del nuevo capítulo se publicaron en las redes sociales.

No divulgaremos los que están aquí en conciencia del creador de Boku no Hero Academia, Kohei Horikoshi, pero los fanáticos ciertamente están emocionados por los spoilers propuestos.

Después de todo, el final del arco de Raid está sobre nosotros, y eso significa que se compartirán algunas noticias con toda la Clase 1-A y el mundo que disfruta mucho de las aventuras de Deku como héroe.

Foto: Shueisha

Los fanáticos sabían que esta dura noticia llegaría por un tiempo, pero su llegada parece haber causado una montaña de tweets en línea. Si no quieres verlos, es mejor que pongas en la lista negra las palabras clave relacionadas con el manga en las redes sociales.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

El lanzamiento oficial del capítulo 296 no se lanzará hasta el próximo fin de semana, por lo que los fanáticos de My Hero Academia pueden bajar la guardia a partir del 3 de enero de 2021. Recuerda que Manga Plus estrenará el nuevo capítulo en su sitio.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!