My Hero Academia es tendencia a nivel mundial tras rumores de muerte de un héroe

My Hero Academia es tendencia a nivel mundial tras rumores de la muerte de un héroe

Los fanáticos de My Hero Academia son algunos de los más apasionados de la industria del anime. En internet puedes encontrar miles, más bien millones, de fanáticos hablando sobre la exitosa serie.

Su estilo de superhéroe le da muchos arcos dignos de una conspiración, y los spoilers parecen invadir el fandom sin importar qué. Eso es lo que sucedió hoy en redes, y los fanáticos están perdiendo la cabeza por la supuesta muerte de un héroe.

¿Quién muere en My Hero Academia?

¡Así que estás advertido! Es probable que haya spoilers del capítulo 281 de My Hero Academia a continuación.

Si inició sesión en Twitter hoy, es posible que haya visto el hashtag de tendencia por sí mismo. Los fanáticos de My Hero Academia se quedaron confundidos cuando vieron a Gran Torino aparecer en su feed.

Según los supuestos spoilers del capítulo 281 que aparecieron en línea, parece que Gran Torino muere en la actualización. Se dice que Shigaraki mata sin piedad al héroe estelar después de que le cortaran un pie. Se dice que Izuku está horrorizado por la muerte, y no se sabe cómo reaccionará All Might ante la muerte de su mentor.

Los memes sobre la muerte de este héroe de My Hero Academia no se hicieron esperar.

La supuesta muerte es difícil de manejar y marca una de las muertes más significativas de la serie hasta ahora. Gran Torino es viejo, sí, pero fue un mentor importante tanto para Izuku como para All Might.

Su estrecha conexión con Nana Shimura le dio una visión única de All For One y One For All. Su muerte tendrá un gran impacto en la comunidad de Pro Hero, y la forma brutal de Shigaraki de matar a Gran Torino demuestra que el malo se ha vuelto más fuerte que nunca.