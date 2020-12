My Hero Academia despierta a Shigaraki con un toque sorpresa

La guerra entre héroes y villanos ha llegado a su fin, y ambos bandos intentan cimentar su victoria huyendo del escenario de la batalla y saliéndose con la suya. Esta ha sido una situación especialmente angustiosa para los villanos, ya que Shigaraki Tomura a quedado prácticamente en coma por los acontecimientos de la batalla en My Hero Academia.

Debido al hecho de que fue liberado de su tubo antes de que All For One se fusionara completamente con su cuerpo, Shigaraki apenas se sostiene. El capítulo más nuevo de la serie de manga continúa la lucha de Spinner y los otros villanos para despertar a Shigaraki de su estupor.

Sin embargo, Spinner encuentra una solución sorprendente que no solo aprovecha la ira subconsciente de Shigaraki para despertarlo en My Hero Academia, sino que permite que el poder de All For One aparentemente supere a su cuerpo en el proceso.

Foto: Shueisha

¡Spoilers de My Hero Academia continúan!

Siguiendo la táctica de último minuto de Mr.Compress para poner a Spinner y Shigaraki en una canica para ganar tiempo a Spinner para despertar a Shigaraki, el villano réptil comienza a entrar en pánico dentro de la canica; ya que todavía está completamente fuera de sí.

Pero luego Spinner recuerda cómo Shigaraki se sinceró sobre cómo siente que la rabia brota de él cuando tiene los restos de su familia sobre él, y cómo también le trajo una sensación de calma. Él ve una mano restante, súper dañada en el abrigo de Shigaraki (el que presumiblemente le quedó de Nana Shimura) y decide colocarlo en la cara de Shigaraki.

Esto funciona y logra despertar a Tomura , pero hay un giro mucho más oscuro en este despertar de la serie Shonen, ya que pronto se revela que la conciencia de All For One aparentemente se ha apoderado de Shigaraki por ahora.

All For One luego se burla de que cuanto más odio comienza a sentir Shigaraki, como cuando usa esta mano para recordarle su trágico pasado, más control AFO puede tomar del cuerpo del villano. Es una posición mucho más precaria de lo que nadie podría haber esperado para Shigaraki, y este despertar es realmente solo el comienzo de un camino aún más intenso para el villano en el futuro.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de My Hero Academia en Manga Plus y que el anime está por estrenar una quinta temporada llena de batallas entre la Clase 1-A y la Clase 1-B. ¿Qué opinas de la historia hasta ahora?

