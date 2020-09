My Hero Academia da a Bakugo el toque “ADORABLE” que todos esperaban

El capítulo # 284 de My Hero Academia presentó intensa acción y emoción, aportando un giro sutil y saludable para el héroe favorito de los fanáticos, Katsuki Bakugo.

My Hero Academia, una de las series de manga más populares de Shōnen Jump, ha adquirido una base de seguidores devotos. Los lectores han podido seguir a sus personajes favoritos a medida que pasaron de ser niños y jóvenes esperanzados a héroes valientes y prósperos mientras navegan por un mundo de corrupción y extravagancia.

El capítulo # 284 de la serie llegó a Shōnen Jump el 18 de septiembre, actualizando a los lectores sobre muchos de los personajes favoritos de los fanáticos (el punto culminante más obvio es el uso de Deku de su nueva peculiaridad flotante en una pelea).

Ubicado entre la acción y el drama hay un nuevo desarrollo saludable para Katsuki Bakugo, estudiante de clase 1-A en la UA con una ardiente peculiaridad y una personalidad luchadora.

Pese a su personalidad Bakugo es uno de los personajes favoritos de My Hero Academia

Cuando los lectores conocieron al personaje por primera vez, no tenía la personalidad de "héroe legítimo y bueno" que esperamos ver en los personajes principales que luchan contra el crimen. En clase, su actitud y comportamiento destaca frente a sus compañeros menos caóticos.

Su rabia y envidia hacia el protagonista Izuku Midoriya (así como hacia cualquiera que haya logrado mirarlo de manera incorrecta) lo separa de otros estudiantes de la U.A. Continuó manteniendo este odio injustificable por una gran parte de la serie, pero los fanáticos parecían acudir en masa a él de todos modos.

La evolución de Bakugo en My Hero Academia

Ya sea que los fanáticos lo vean o no como redimible, rápidamente se convirtió en el centro de atención en muchos de los discursos sobre el manga. Con el tiempo, los fanáticos lo han visto evolucionar hacia un personaje mejor y más completo consciente de sus defectos y sentimientos. Este último capítulo lleva todo esto a su apogeo. Los fanáticos finalmente pueden ver qué tan lejos ha llegado Katsuki.

El diálogo emocional proviene de una conversación retrospectiva entre Katsuki y All Might. Katsuki expresa sus temores por el futuro, abriéndose a su modelo de infancia en un momento de vulnerabilidad. Reflexiona sobre su propio conflicto infantil con Izuku. No solo comenta cuánto han crecido, dada la confianza tácita y el respeto que han desarrollado desde entonces, sino también sus intenciones pasadas.

La razón de su maltrato a Izuku provino de una incapacidad para comprender su buena naturaleza, así como un desapego de sus debilidades personales. Izuku siempre fue capaz de reconocer sus propias debilidades. Al ser poco peculiar, estaba muy claro que Izuku tendría que trabajar más duro que sus compañeros más fuertes.

Katsuki reconoció que esta conciencia de sí mismo le dio a Izuku el potencial de convertirse en un gran héroe, y no pudo evitar sentir envidia. Este momento de reflexión es muy importante para Katsuki. Desde el principio, navegó por sus miedos mediante el uso de la violencia, no la honestidad.

Su interacción con All Might representa mucho más que una simple escena cortada; los lectores pueden ver los mecanismos de afrontamiento saludables que Katsuki ha formado como resultado de sus experiencias.

Un Katsuki vulnerable no es algo que los fanáticos hubieran esperado en las primeras etapas del personaje. Si bien los lectores (y los personajes de la historia, seguramente) sabían que sus razones para ser un matón cuando era niño provenían de la inseguridad, Katsuki nunca lo ha confesado realmente de una manera tan abierta. Dice esto ahora, ya que está nervioso por su amigo y teme que no pueda protegerlo.

Recordar la forma en que Izuku siempre hizo todo lo posible para proteger a Katsuki cuando era niño hace que esta escena sea aún más conmovedora. Ha recorrido un largo camino como héroe y amigo. All Might tiene todo el derecho de estar orgulloso del progreso que ha logrado Katsuki Bakugo, y también sus fans.