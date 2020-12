My Hero Academia convierte a Eraserhead en Santa Claus en adorable arte

My Hero Academia ha revelado una nueva promoción de Navidad 2020, que presenta a Shota Aizawa como Santa Claus. O, mejor dicho, la versión de Santa Claus que sería Eraserhead. En una leyenda que no debería sorprender a nadie, Aizawa promete "distribuir regalos de manera racional" a la gente del mundo.

No hace falta decir que los fanáticos están respondiendo bien a la obra de arte, con comentarios como "No sabía cuánto necesitaba a Santa Aizawa", encabezando los hilos de chat de las redes sociales. Sin duda, este es un servicio bastante impresionante (y bienvenido) para los fans de Boku no Hero Academia, después de un año que ha dado razones más que suficientes para sofocar el espíritu navideño.

Sabemos que este es solo un hermoso regalo de Navidad de My Hero Academia, pero no podemos evitar querer más. Esa imagen de abajo plantea la pregunta de cómo Aizawa termina con un traje de Santa, cumpliendo con la obligación del 25 de diciembre.

Mira el arte navideño de My Hero Academia

Este querido personaje del anime tenía que ser el candidato más reacio a disfrazarse de Santa, ¿verdad? Pero como siempre, Aizawa tiene un lado suave que probablemente lo convierte en el mejor tipo de Santa que puedes encontrar en un apuro.

Si bien esta imagen promocional de My Hero Academia es un buen sentimiento, también viene con el recordatorio agridulce de que las cosas no son tan buenas para Shota Aizawa, en la historia real en curso. ¡Spoiler! El arco de manga actual vio a Eraserhead avanzar junto al resto de los mejores héroes profesionales para ir a la guerra con el nuevo ejército del Frente de Liberación Paranormal de la Liga de Villanos.

Aizawa fue el factor fundamental para mantener a raya al nuevo "Plus Ultra Shigaraki" potenciado el tiempo suficiente para que Izuku Midoriya, Bakugo, Endeavour lo derribaran. La Verdad Noticias te recuerda que siempre puedes leer el manga en Manga Plus y que My Hero Academia estrenará su quinta temporada de anime en 2021.

