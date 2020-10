My Hero Academia celebra sus mejores momentos con un tráiler especial

My Hero Academia lanzó un avance especial que repasa las primeras cuatro temporadas del anime hasta ahora. Volviendo hasta el comienzo de la serie, donde Izuku Midoriya obtiene el One For All por primera vez en su lucha contra Overhaul, ¡el tráiler es un paseo por el camino de la memoria!

Puedes verlo en el video de abajo, compartido a través del canal oficial de YouTube de TOHO Animation, y sirve como una introducción rápida y divertida al anime en su conjunto. La quinta temporada de My Hero Academia está actualmente en proceso, y recientemente se confirmó que será lanzada el próximo año.

Si bien aún no ha habido una fecha de lanzamiento concreta para estos nuevos episodios al momento de escribir este artículo, el primer avance y póster de la temporada muestra lo que vendrá a continuación para la serie de anime.

My Hero Academia está trabajando actualmente en la quinta temporada

Cuando el anime regrese para su quinta temporada, la serie tomará el arco de Joint Training del manga original de Kohei Horikoshi. Este arco enfrenta a las clases 1-A y 1-B entre sí en un ejercicio de entrenamiento que prueba qué tan lejos han llegado las dos clases durante su tiempo en UA Academy.

Nuevo tráiler de My Hero Academia

Esta será la primera vez que veamos a muchos de los aspirantes a héroes de Clase 1-B en acción, e incluso incluye una nueva adición sorprendente al grupo que los fanáticos han estado queriendo ver más desde el Festival Deportivo en la segunda temporada.

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: 10 personajes que no son tan FUERTES como aparentan

¿Qué les pareció este tráiler especial del anime de My Hero Academia? ¿Cuáles han sido tus momentos favoritos de las primeras cuatro temporadas del anime? ¿Estás emocionado de ver lo que vendrá después cuando la temporada 5 debute el próximo año? ¡Háganos saber sus pensamientos en los comentarios!