My Hero Academia celebra el cumpleaños de Shoto Todoroki

Shoto Todoroki es un estudiante de UA pensativo, tranquilo, aunque increíblemente talentoso en My Hero Academia y un día como hoy se celebra su cumpleaños. Las redes sociales se llenaron de felicitaciones y La Verdad Noticias no se quedó atrás juntando datos curiosos que quizás no sabías del personaje.

Shoto también un héroe en entrenamiento extremadamente poderoso, con la capacidad de usar tanto hielo como fuego para lograr resultados impresionantes. El hecho de que Todoroki sea uno de los héroes más populares del anime, es un testimonio de lo intrigante que es realmente como personaje.

10 - El significado de su nombre

Una cosa interesante de este personaje, es el hecho de que su primer nombre tiene el kanji para quemar (sho) y congelar (a). Dado que este motivo se ha observado en varios personajes de My Hero Academia, es posible suponer que también fue un movimiento intencional del creador de la serie Kohei Horikoshi.

9 - Le encanta el soba frío

Un hecho bastante oscuro y relativamente intrascendente sobre Todoroki del que la mayoría de la gente podría no estar consciente, es el hecho de que realmente ama el soba frío. Si bien es posible que esto no se haya mostrado directamente en el anime, es un hecho que se ha enfatizado bastante en el perfil del personaje del segundo volumen del manga.

8 - Fue creado casi al inicio

Antes de que se decidiera basar My Hero Academia en una escuela secundaria, había tres personajes que Horikoshi ya había diseñado: el personaje principal (Midoriya), su rival convertido en amigo (Bakugo) y su principal interés amoroso (Uraraka).

Sin embargo, fue sólo después de que se finalizó el entorno de la escuela secundaria que Horikoshi comenzó a trabajar en los personajes que poblarían la Clase 1-A y el primer personaje que diseñó después fue Shoto Todoroki.

7 - Fue el favorito del Festival Deportivo

Si bien pudo haber terminado segundo en el UA Sports Festival, no se puede negar que la actuación de Todoroki fue espectacular. De hecho, su actuación fue tan grandiosa que incluso terminó obteniendo la mayor cantidad de nominaciones y recomendaciones en agencias; incluso por delante de Bakugo.

6 - Es un gran estudiante

Si sus habilidades prácticas no fueran suficientes, Shoto también ofrece excelentes actuaciones a nivel académico. Ocupó el quinto lugar en los términos intermedios, lo cual no es una hazaña fácil considerando la destreza académica de la mayoría de los estudiantes de Clase 1-A.

Si bien su intento fallido de aprobar el Examen Provisional de Licencia de Héroe es quizás la única mancha en su historial, todavía no se puede negar el hecho de que sus habilidades técnicas son bastante impresionantes en la serie shonen.

Shoto usa sus llamas por primera vez

5 - Fue exento del exámeen de admisión

De hecho, es bastante evidente que Todoroki estaba destinado a la grandeza desde el principio. Después de todo, ni siquiera necesitaba aprobar el examen de ingreso a la UA para ser seleccionado; simplemente fue seleccionado sobre la base de una recomendación.

4 - Sufre de trastorno de estrés postraumático

Endeavor fue sumamente estricto con sus hijos, lo que obviamente fue un movimiento equivocado para un niño que necesitaba más amor y menos entrenamiento en su desarrollo. El hecho de que su madre fuera quebrantada mentalmente por su esposo y le dejara una quemadura en su rostro, es la prueba de que Shoto ha tenido cicatrices mentales desde este caso.

3 - Solía ser un niño bastante alegre

Es una pena que Todoroki haya crecido y se haya convertido en algo insensible, dado que múltiples flashbacks lo mostraron como un niño inocente que amaba genuinamente a su familia. Sin embargo, la acumulación del abuso de su padre y el colapso mental de su madre obligaron a Todoroki a volverse demasiado maduro para su edad.

2 - Deku jugó un papel importante en su vida

Dicho esto, no todo estaba perdido para el personaje de Todoroki; lo que quedó de su joven idealista todavía permanecían en él, y se necesitó una animada charla de Midoriya Izuku para encender estas llamas; tanto en sentido figurado como literalmente.

Esto no solo llevó a uno de los momentos más geniales de toda la serie (especialmente en el anime), sino que también ayudó a Todoroki a desarrollarse inmensamente como personaje, hasta el punto en que todo su quiebre desapareció con el apoyo de Deku y sus amigos.

1 - Shoto valora mucho sus amistades

Otra cosa que la mayoría de la gente habría notado después de la batalla entre Todoroki y Midoriya, es el hecho de que el primero decidió valorar aún más sus vínculos y amistades. Ya sea reconociendo a Midoriya o ayudando a sus amigos contra Stain, Shoto ha demostrado una y otra vez que dará su propia vida si eso significa salvar a las personas con las que ha formado un vínculo en My Hero Academia.

