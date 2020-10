My Hero Academia capítulo 287: Spoilers, dónde leerlo y más

Los spoilers del Capítulo 287 de My Hero Academia finalmente han salido con los escaneos sin procesar del manga que se filtraron en Internet. El Capítulo 287 del anime se centrará en Nana Shimura y revelará más de sus interacciones con Deku y Shigaraki.

Las filtraciones de los escaneos sin procesar del manga han sido verificadas por fuentes confiables y todos los spoilers finalmente se confirmaron. Aquí hay más sobre los spoilers, el resumen, y las formas de leer en línea el capítulo del manga de My Hero Academia 287.

¿Dónde y cuándo puedo leer el capítulo 287 de My Hero Academia?

La fecha de lanzamiento oficial de la traducción al inglés del Capítulo 287 de My Hero Academia es el domingo 11 de octubre según el sitio web del manga. Los escaneos en bruto del manga ya están disponibles y los spoilers de MHA 287 están circulando en las plataformas de redes sociales, por lo que uno puede leer con anticipación bajo su propio riesgo.

Este capítulo del manga My Hero Academia se centrará en Nana Shimura

El capítulo 287 de My Hero Academia se puede leer en línea de forma gratuita en los medios de VIZ, el sitio web oficial y las plataformas de Shonen Jump y MangaPlus. Recordemos que siempre se debe leer el manga de sus sitios web oficiales de forma gratuita, ya que ayudaría a los creadores y los inspiraría a hacer historias más interesantes.

Spoiler de My Hero Academia Capítulo 287

El nombre del capítulo 287 de My Hero Academia es "Error". En este episodio AFO sale directo y le dice a Shigaraki que su abuela era anteriormente titular de la OFA.

AFO llama a Shigaraki el símbolo del miedo y exige que deje que el odio fluya a través de él. AFO usa su peculiaridad para conectarlo con Shiggy. A medida que AFO comienza a solidificarse en el mundo de vestigios, Shiggy pierde gradualmente su forma y se hunde en AFO.

El título del capítulo proviene de AFO, quien le dice a su hermano menor que el error fue permitir que un "fracaso" como Deku se convirtiera en el titular de OFA. El Primero defiende a Deku porque es alguien que actúa por el bien de los demás "hasta el final".

¡Confirmado, OFA no fue robado! Deku adivina que debido a que el cuerpo de Shigaraki no se ha adaptado completamente a su nueva peculiaridad, AFO no tenía la capacidad de robar OFA. Queda vago si se puede robar OFA después de que Shigaraki tenga tiempo para recuperarse y practicar.

No está claro quién dejó el control del cuerpo de Shigaraki. El plan de Deku es retirarse antes de que la lucha comience de nuevo, pero … Deku está fuera del mundo de vestigios y tanto él como Shigaraki son incapaces de regresar al mundo físico.

Parece que Shiggy está inconsciente pero se está regenerando y Deku está a punto de desmayarse. El factor decisivo de esta pelea es si Deku puede salir del campo de batalla antes de que Shiggy despierte.

Toga está cazando a Deku y Ochako, y quiere que confirmen o nieguen lo que haya aprendido de la muerte de Twice. El capítulo 287 del manga de My Hero Academia termina y no habrá descanso el próximo fin de semana.