My Hero Academia busca maestros para el entrenamiento de látigo negro de Izuku

Mientras la Guerra de Liberación Paranormal continúa causando grandes bajas tanto a los héroes como a los villanos de My Hero Academia, Izuku aparentemente se estaba preparando mucho antes de que comenzara la loca batalla y encontró algunos maestros en su intento por dominar uno de los poderes de One For All en Black Whip.

Con la introducción de más poderes a disposición de Midoriya, está claro que el entrenamiento adicional al que se sometió como parte de la Clase 1-A de UA Academy ha sido útil mientras lucha contra el poder loco de un nuevo Shigaraki que ha heredado toda la fuerza de todos para uno.

Si aún tiene que ponerse al día con el último capítulo de manga de My Hero Academia capítulo 284, es posible que sea mejor que se mantenga alejado del resto de esta noticia, ya que nos sumergiremos en el territorio de los spoilers,¡ALERTA!.

My Hero Academia maestros inesperados

Mientras Izuku lucha contra Shigaraki, vemos a Midoriya desatar el poder de Black Whip, los zarcillos de energía que puede usar tanto con fines ofensivos como defensivos, que heredó como parte del Quirk of One For All.Como Deku anticipaba que necesitaría el poder de Black Whip para futuras batallas, comenzó a entrenar con Ochaco, Froppy y Sero.

Al elegir a estos estudiantes, Deku espera incorporar el poder de Black Whip con "Float", que en este punto del flashback, aún no lo había logrado.

Aparentemente, Midoriya todavía tiene varios poderes que aún no hemos visto realmente revelados en este punto, y está claro que necesitará todo el poder que pueda obtener, ya que actualmente se encuentra en su batalla de vida o muerte con Shigaraki.

My Hero Academia capítulo 284 revela datos del entrenamiento de Izuku.

Al entrenar con estos tres estudiantes en UA Academy, Deku comienza a comprender mejor no solo el uso de Black Whip, sino también cómo usarlo cuando está en el aire, gracias en parte a los poderes de manipulación de la gravedad de Uravity.

TE PUEDE INTERESAR: My Hero Academia: 10 personas que no son tan FUERTES como aparentan

El capítulo también fue importante no solo gracias a estas nuevas habilidades que Deku ha mostrado, sino a la tranquila conversación entre Bakugo y All Might en la que los dos discutieron los poderes de Izuku y su personaje, y ambos acordaron que tendrán que hacer todo lo posible para protégelo en los próximos días.