My Hero Academia anuncia la tercera película con pósters misteriosos

My Hero Academia sabe cómo hacer que los fanáticos se asusten, y ha probado esa teoría una y otra vez. Los fanáticos recordaron eso una última noche cuando un trío de carteles se abrió camino en línea con poca o ninguna explicación. Y después de una breve espera, los fans han recibido la confirmación de que los carteles están promocionando una nueva película.

La revelación se realizó después de que la página oficial de Twitter de las películas de Boku no Hero Academia compartiera los carteles. Luego, Kohei Horikoshi, el creador de la serie, reaccionó a esas publicaciones. Como puedes imaginar, los fanáticos se entusiasmaron rápidamente con el anuncio, pero esa es toda la información que tienen para continuar.

Los carteles son todo lo que obtendrán hasta que Jump Festa se lleve a cabo el próximo mes y albergue su panel habitual de My Hero Academia. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles que debes saber, así como el sitio para leer el manga de forma gratuita.

Nuevo póster de My Hero Academia

Por supuesto, eso no ha impedido que los fanáticos hagan teorías sobre la película. Como puede ver arriba, el póster lanzado presenta a Deku, Bakugo y Shoto Todoroki con atuendos completamente nuevos. Todos los trajes negros presentan diferentes colores de realce, pero son muy diferentes a los que suelen usar los niños.

De hecho, su naturaleza táctica tiene a los fanáticos ansiosos por aprender sobre la misión que están llevando a cabo, y esa curiosidad se duplica a la luz del lema del cartel. El póster presenta muy poco texto, pero los tercios del póster se unen para deletrear un eslogan intrigante. La frase dice:

“Se encontrará con los Tres Mosqueteros”

La segunda película de MHA sería un final "descartado" del creador

Obviamente, esta frase es un juego de All For One y One For All dado cómo los nombres de las peculiaridades se usan como un eslogan en los Mosqueteros originales. Esto hace que los fanáticos especulen sobre el surgimiento de All For One, pero otros están convencidos de que el lema se refiere a un villano misterioso o tal vez incluso a Endeavour.

Te recomendamos leer: My Hero Academia: Detalles, datos curiosos y todo sobre la serie de anime

¿Qué nos tendrá preparado el anime de My Hero Academia en el futuro? Recuerda que puedes leer el manga de Deku y la Clase-1A en el sitio oficial de Manga Plus y puedes esperar una quinta temporada de BONES durante el próximo año 2021.

