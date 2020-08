My Hero Academia acaba de soltar una referencia del “Dos Caras” de Batman

La serie spin-off “Vigilantes” de My Hero Academia no es ajena a las referencias de DC Comics y el capítulo más reciente presenta una sangrienta semejanza al villano de Batman “Dos Caras”; algo difícil de no notar a primera vista.

El último arco de “Vigilantes” muestra a The Crawler y Pop Step en una de las peleas más intensas de sus vidas, y todo fue orquestado por el villano Number 6 con la esperanza de hacer su debut como héroe profesional. También, recordemos que este spin-off podría tener su propia serie de anime muy pronto.

Spoilers: My Hero Academia “Vigilantes”

Aprovechando los tipos de orígenes trágicos que se ven en los cómics de Batman, Number 6 esperaba convertirse en un héroe con el tipo de historia que el público amaría y adoraría. Pero esto vino con muchas referencias de DC Comics.

Foto: Shueisha

Number 6 no solo planeaba debutar con una peculiaridad robada de un héroe basado en el superhéroe The Flash, incluso vestía un disfraz que reflejaba al héroe vigilante de los cómics de Batman, Nightwing.

Este personaje de My Hero Academia también se usó como punto de referencia para DC Comics una vez más, cuando su rostro quedó horriblemente desfigurado por las llamas de Endeavour, transformándolo en un timbre muerto para el villano “Dos Caras”.

A medida que la lucha contra el Pop Step poseído por Queen Bee se hizo más intensa, las cosas literalmente se calentaron más cuando Endeavour destruyó violentamente la propiedad a su alrededor con sus intensas llamas.

Number 6 confronts Koichi after getting caught up Endeavor's "HELL MINEFIELD".

[My Hero Academia: Vigilantes Ch.84] pic.twitter.com/L4SXAxoN5l — HEXAMENDLE (@HEXAMENDLE) August 27, 2020

Estas llamas eventualmente envolvieron al Number 6 también, y maldijo el hecho de que The Crawler pudo evitarlas. El capítulo 84 de la serie de manga spin-off, nos da una actualización sobre cómo le está yendo al villano, y no se ve muy bien.

La mitad de la cara del Number 6 seguía igual, pero la otra estaba desfigurada y dañada. El villano de My Hero Academia dice que su cuerpo se curará a su debido tiempo, incluso de lesiones graves como esta, pero Six ahora apunta claramente a The Crawler.

Te puede interesar: My Hero Academia confirma una NUEVA serie de anime en camino

Él culpa al Crawler por arruinar su gran debut heroico al detener al Pop Step poseído por Queen Bee, y amenazó con matar a Crawler mientras su rostro seguía desmoronándose. El perfil lateral de su rostro es un claro agradecimiento al famoso villano de Batman, quien fue severamente desfigurado de la misma manera en el universo de DC Comics.