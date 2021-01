My Hero Academia acaba de sacar a su peor villano de la cárcel

Si hay algo que My Hero Academia sabe hacer, es generar tensión. Es posible que la serie haya comenzado con bastante facilidad con Izuku y su sueño, pero todo eso ha cambiado. El último arco del manga sacó a la luz grandes riesgos cuando Shigaraki mató a cientos de personas. Y ahora, parece que el peor escenario acaba de caer con un escape devastador.

¡Así que has sido advertido! Hay spoilers importantes para el capítulo 297 de My Hero Academia a continuación: Si está atrapado con el manga, entonces sabrás lo que está en juego. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer la serie en Manga Plus.

Fuga de la prisión en My Hero Academia

El arco de la Guerra de Liberación Paranormal mató a una gran cantidad de héroes importantes y mutó aún más. Cientos de civiles murieron en medio de todo a pesar de las órdenes de evacuación, por lo que las cosas están tensas. Todo esto es gracias a Shigaraki Tomura, y el malo simplemente se superó al sacar a su mentor de la prisión.

Si, eso es correcto. All For One está fuera de la cárcel y tiene grandes planes para el mundo. El momento llega al final del capítulo 297 cuando la prisión que contiene All For One se cae a pedazos. El área está invadida por villanos que han escapado de sus celdas y Muscular es el principal de ellos.

Sin embargo, la pandilla no puede huir sin el puente de la cárcel, pero su problema se resuelve cuando aparece All For One. El hombre ha sido liberado por Shigaraki, y se lo muestra en el techo diciéndoles a los convictos que se unan a él si lo que buscan es la libertad:

All For One en el anime (Foto - BONES)

"Si lo que desean es libertad, entonces sométanse a mí, hermanos míos, y den testimonio a mi lado. Esta era del vacío inminente dará lugar a un señor demonio más perfecto. Esta será la historia de cómo me convierto en el señor demonio más grande de ¡todos!", se lee en el manga de My Hero Academia.

Claramente, All For One está listo para volver a la acción, y Shigaraki hará lo que sea necesario para ayudarlo. Esto significa aún más malas noticias para nuestros héroes. Y a raíz de este arco, no hay forma de saber cómo este levantamiento de villanos afectará la confianza de la sociedad en los héroes en general. My Hero Academia 298 llegará el 24 de enero.

