My Hero Academia: Vigilantes presume a All Might en una nueva escena

My Hero Academia tiene mucha experiencia trabajando con All Might, y los fanáticos nunca dirán que no a visitar al héroe. Una y otra vez, el Símbolo de la Paz cautivó a los fanáticos en la batalla y en la Academia UA durante sus clases con Izuku en el manga / anime.

Aún así, hay más sobre el héroe de lo que los fanáticos saben, y muchos de esos eventos ocurrieron durante el mejor momento de All Might. Ahora, gracias a una actualización especial, los fanáticos pudieron ver al héroe en ese entonces.

El momento salió a la luz gracias a My Hero Academia: Vigilantes capítulo 92. La actualización se registró en All Might como un joven héroe durante sus días más activos como profesional. El capítulo comienza con Toshinori regresando a su agencia después de un día de batallas. Pero cuando se prepara para irse a la cama, surgen más problemas.

My Hero Academia: Vigilantes, Ch. 92: It’s time for the ultimate backup plan! Can Knuckleduster hold off the villain until All Might arrives?! Read it FREE from the official source! https://t.co/euViXRLXDt pic.twitter.com/J0hh7s001C — Shonen Jump (@shonenjump) December 25, 2020

All Might en My Hero Academia: Vigilantes

Como puedes ver en el capítulo, All Might parece joven aquí mientras lucha por mantener su forma mejorada incluso entonces. No parece que haya sufrido su lesión aún, pero All For One debe estar cerca de dejársela.

Después de todo, el malo está trabajando en este capítulo de manga y está ansioso por ver a All Might luchar una vez más. Antes de que todo esto pase, los fanáticos de Boku no Hero Academia pueden ver All Might en casa, y el joven está ansioso por dormir después de trabajar durante 72 horas seguidas.

BNHA: Vigilantes capítulo 92

Sir Nighteye le recuerda que descanse cuando llega a casa, y su entonces su compañero se ocupa de las tareas administrativas de All Might. Ser el héroe número uno requiere mucho papeleo, y Sir Nighteye es más que capaz de vencer el problema. Pero cuando el héroe es llamado a Osaka, ni siquiera su compañero puede detenerlo.

La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga spin-off de My Hero Academia en Manga Plus. La serie principal creada por Kohei Horikoshi se prepara para estrenar su quinta temporada de anime y una tercera película en el verano de 2021.

